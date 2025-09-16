< sekcia Ekonomika
Mesto Prievidza chce zabezpečiť manažment energetických údajov budov
Autor TASR
Prievidza 16. septembra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť manažment energetických údajov verejných budov v meste. Na zavedenie informačného systému, inštaláciu meračov a ďalšej infraštruktúry žiada fondy Európskej únie. Projekt za viac ako 838.000 eur prinesie meranie spotreby energií v reálnom čase i potenciálne zníženie nákladov.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 838.397,13 eura, NFP požaduje samospráva vo výške 771.325,36 eura, na financovaní projektu by sa tak mala podieľať sumou 67.071,77 eura.
Mesto vlastní priamo alebo prostredníctvom vlastných organizácií a spoločností viac než 70 budov. Pre tieto budovy každoročne rozpočtuje náklady na zabezpečenie dodávok energií v hodnote viac než tri milióny eur. Zhruba polovica z počtu budov je napojená na centrálne zásobovanie teplom a taktiež polovica budov je vybavená inteligentnými meračmi spotreby elektrickej energie. „Dnešný spôsob získavania informácií o spotrebe energií a prevádzkových nákladoch je rozptýlený a nesúladný, časovo aj kapacitne náročný, neefektívny. Údaje nie sú k dispozícii v reálnom čase, ale sú získavané ex-post od dodávateľov energií, čo výrazne sťažuje rýchlu a presnú interpretáciu údajov, ich analýzu a využívanie na efektívne rozhodovacie a plánovacie procesy,“ spomenula samospráva.
Projektom radnica sleduje nastavenie efektívneho a dlhodobo udržateľného energetického manažmentu a správy budov prostredníctvom inteligentného merania. „Cieľom projektu je obstaranie inteligentného moderného osobitného softvérového riešenia, ako i inštalácia meracích zariadení vo vytypovaných objektoch mesta. Vďaka nim bude možné sledovať spotrebu energií a merať teplotu, vlhkosť a oxid uhličitý. Zároveň bude zabezpečený lokálny monitoring vonkajšieho prostredia pomocou meteorologických staníc,“ priblížila radnica.
Po realizácii projektu, ktorý zabezpečí zber dát energetickej spotreby v reálnom čase, zaznamenávanie odchýlok od štandardného spotrebného režimu a optimalizáciu spotrieb, radnica očakáva zníženie energetickej spotreby o desať percent oproti súčasnej úrovni, čo predstavuje potenciál šetrenia nákladov vo výške 300.000 eur za rok.
