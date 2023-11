Mesto Prievidza prijalo nové zásady hospodárenia s majetkom

Prievidza 12. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze upravila podmienky pri predaji a nájme svojho majetku. Nové zásady hospodárenia s majetkom okrem iného počítajú so sprísnením podmienok pri uplatňovaní tzv. osobitného zreteľa, ich prílohou je i cenová mapa. Tú bude radnica pravidelne aktualizovať. Internú smernicu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Novými zásadami samospráva reflektovala na legislatívnu úpravu, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom novembra. "Najzásadnejším argumentom je to, že v súčasnosti sa už musí skoro každý jeden nájom a predaj oceňovať. Oceňovali sme ich aj predtým, najväčší problém však bol pri nájmoch, pri ktorých to legislatíva pritvrdila, aby bol znalecký posudok na prakticky každý jeden nájom," spomenul vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Keďže by to bolo finančne náročnejšie pre žiadateľov, ktorí budú žiadať nájom malej plochy, cena bude podľa neho reflektovať na tzv. cenovú mapu. "Cenová mapa sa nebude vždy automaticky používať, využije sa len pri špecifických prípadoch, ako je napríklad osobitný zreteľ pri prenájme pozemku, ktorý je bezprostredne priľahlý ku konkrétnej prevádzke," vysvetlil. Cenovú mapu musela samospráva rovnako zmeniť, keďže musela vychádzať z porovnateľných ukazovateľov, a preto dala spracovať odborný posudok znalcovi, doplnil Pietrik.



Cenová mapa reflektuje na konkrétne pozemky a ich umiestnenie. Doposiaľ cenu stanovovalo mesto i vzhľadom na účel využitia pozemku, čo by sa v súčasnosti chápalo ako diskriminácia. "Tento prvok tu však zostal zachovaný, pretože bonita pozemku je odôvodnená z územného plánu," poznamenal Pietrik.



Zásady upravujú i podmienky využitia osobitného zreteľa. Inštitút samosprávy podľa dávnejších zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR využívali pomerne často, čím sa podľa neho ľahko a nevýhodne zbavovali svojho majetku. Na zistenia reaguje i už účinná novela zákona. "Mesto malo v niektorých prípadoch nadčasové zásady hospodárenia, konkrétne i osobitný zreteľ. My sme ho nemali vytknutý, ale už v našej pôvodnej smernici sa nachádzali zadefinované osobitné zretele. V súčasnosti sme ich ešte sprísnili, respektíve špecifikovali a podľa našich vedomostí rozšírili o ďalšie možné zretele," reagoval Pietrik.



Dnes, keď už bude samospráva podľa neho schvaľovať osobitný zreteľ, konkrétne špecifikuje jeho dôvod. "Nestačí už povedať, že je to verejnoprospešný účel, napríklad poskytovania zdravotnej starostlivosti," podotkol.



Cenovú mapu pripravila radnica formou odborného posudku a je prílohou zásad. "Budeme ju raz za deväť mesiacov prehodnocovať, a to i v nadväznosti na inflačný koeficient, ktorý je pre rok 2023 na úrovni desiatich percent," dodal vedúci právnej kancelárie s tým, že radnica bude rovnako upravovať i samotné zásady, už dnes pripravila ďalšie návrhy, ako ich vylepšiť.