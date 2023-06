Na Svätoplukovej ulici v Prievidzi vybudujú spevnené plochy

Prievidza 22. júna (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí výstavbu nových spevnených plôch na Svätoplukovej ulici. Súčasťou investície, s ktorou dodávateľ začal v týchto dňoch, je i oprava miestnej komunikácie. Radnica do prác investuje približne 95.000 eur. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková na sociálnej sieti.



Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie 14 parkovacích miest určených na kolmé parkovanie osobných vozidiel z plastových zatrávňovacích tvárnic vo vnútrobloku na Svätoplukovej ulici pri bytovom dome číslo 88.



Vzhľadom na to, že šírkové pomery sú pre nové parkovanie nevyhovujúce, stavebník rozšíri aj existujúcu miestnu komunikáciu v šírke 1,4 metra.



V druhej fáze projektu dôjde k oprave miestnej komunikácie, ktorá slúži ako prístup k týmto parkovacím miestam v dĺžke približne 110 metrov. "Oprava bude spočívať v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, opravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu," doplnila Macháčková.



Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, ukončiť by ich mala najneskôr do konca augusta.