Mesto Prievidza vypracuje analýzu odpadového hospodárstva

Prievidza 30. augusta (TASR) - Prievidzská samospráva posúdi alternatívy budúceho nakladania s odpadmi v meste. Analýzou chce určiť, či bude odpadové hospodárstvo naďalej zabezpečovať dodávateľsky, prípadne vo vlastnej réžii alebo kombinovane. Vypracovanie strategického materiálu odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Samospráva sa pri potrebe vypracovania analýzy odpadového hospodárstva odvoláva na šírku problematiky, jej neustály vývoj a zmeny na úrovni štátu a množstvo legislatívnych, technických a organizačných vstupov, ktoré jej jednotlivé časti zahŕňajú. Rovnako tak reaguje na zvyšujúce sa náklady. "V rámci analýzy sa budú posudzovať množstvá odpadu, náklady a na základe toho bude zvolený vhodný postup. Zmluva so súčasným poskytovateľom je platná do 31. decembra 2023. Následne po tomto období je potrebné stanoviť ďalší postup. Či budeme služby zabezpečovať externe, prípadne cez vlastné mestské spoločnosti alebo kombináciou oboch možností," ozrejmila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi Andrea Nikmonová.



Dokument podľa nej počíta i s posúdením zavedenia kontrolovaného množstva odpadu a na to nastavenia poplatku. "Toto sa dá jednoduchšie aplikovať pri individuálnej bytovej výstavbe. Vyžaduje si to však kódovanie, označenie odpadových nádob a následne prepojenie so zberovou technikou a aplikáciou na evidenciu," podotkla.



Na potrebu vypracovania analýzy sa mesto odvolalo aj v prípade skládky Ploštiny, doterajší prevádzkovateľ je totiž v konkurze, spravuje ju tak samospráva. "Z toho dôvodu aj mesto vykonáva kontrolu skládky, zabezpečili sme geodetické zameranie telesa starej a novej skládky, aby sme dokončili uzatvorenie novej skládky, ktoré nebolo riadne ukončené, ako i telesa starej skládky," priblížila Nikmonová.



Odpadové hospodárstvo zabezpečuje mesto už niekoľko rokov dodávateľsky, formou organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ho zabezpečujú Handlová, Bojnice či Partizánske.