Ružomberok 9. februára (TASR) – Mesto Ružomberok chce vybudovať ďalšie dva nájomné bytové domy na Plavisku. Podanie žiadosti o úver na výstavbu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) schválili v stredu ružomberskí mestskí poslanci.



Viceprimátor Ján Bednárik pre TASR uviedol, že ide o opätovné podanie žiadosti, ktorú už predložili aj v roku 2021, no neboli v nej úspešní. "Pôjde o 42 bytov v každom z dvoch bytových domov, dokopy 84 bytov. Celkový investičný náklad za obe bytovky je zhruba 5,5 milióna eur. V rámci tejto sumy má podiel na financovaní aj mesto, druhá časť je z ministerstva dopravy ako dotácia a úver zo ŠFRB," priblížil. Doplnil, že žiadosť podajú do týždňa, dvoch.



Mesto už v týchto dňoch stavia na Plavisku bytovku s 39 bytmi. Dokopy by tak na parcele malo vzniknúť 123 nových bytov.