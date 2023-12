Mesto Ružomberok pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov

Ružomberok 14. decembra (TASR) - Mesto Ružomberok od roku 2024 pristupuje k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Schválili to mestskí poslanci. Primátor Ľubomír Kubáň uviedol, že ak by poplatky a dane nezvýšili, dôsledky by boli pre mesto fatálne - od rozpočtového provizória až po obmedzenie výkonu niektorých služieb pre obyvateľov.



"Čaká nás ekonomicky ťažké obdobie, musíme preto hľadať možnosti, ako zvýšiť svoje príjmy. Dane a poplatky zvyšujeme len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie základného chodu samosprávy a poskytovania komunálneho servisu," vysvetlil Kubáň.



Predpokladaný výber dane z nehnuteľností je v roku 2024 na úrovni troch miliónov eur, čo predstavuje navýšenie príjmovej časti rozpočtu oproti aktuálnemu roku približne o 830.000 eur. Od budúceho roka v Ružomberku zvýšia daň z nehnuteľností pri rodinných domoch a bytoch zo súčasných 0,25 na 0,40 eura za meter štvorcový. Zmeny sa dotknú aj sadzieb poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Od budúceho roka zaplatia obyvatelia Ružomberka za odpad 44 eur, čo je oproti súčasnej sadzbe približne 20-percentné zvýšenie o osem eur.



"Je to reakcia na nekoncepčné prijímanie legislatívy, ktorá v minulých rokoch fatálne zasiahla mestá a obce. V neposlednom rade mestský rozpočet zaťažujú výdavky na nedoriešené ekonomické a právne problémy mesta, ktoré sme ako nové vedenie zdedili a riešime ich prakticky od nášho nástupu v novembri 2022," zdôraznil primátor.



Od roku 2024 sa v Ružomberku zvýšia aj príspevky za materskú školu z 20 eur na 30 eur mesačne. V školských jedálňach v materských školách narastú režijné náklady na deväť eur a v školských jedálňach v základných školách na 12 eur mesačne. Mesačný pobyt dieťaťa v detských jasliach bude od 1. januára 2024 stáť 300 eur mesačne.