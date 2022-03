Mesto sa bude uchádzať o viac než 6,2 milióna eur z eurofondov

Košice 24. marca (TASR) – Mesto Košice sa v najbližšom období zapojí do štyroch výziev, prostredníctvom eurofondov chce získať viac ako 6,2 milióna eur. Peniaze by išli najmä do oblasti informačných technológií v mestskej hromadnej doprave (MHD), do zvýšenia kvality životného prostredia a na boj s klimatickými zmenami. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Mesto chce požiadať o 4,2 milióna eur v rámci projektu na modernizáciu technológií. V prípade získania finančných zdrojov by sa pre cestujúcich v MHD výrazne skrátilo čakanie na semaforoch, keďže by sa na vybraných križovatkách výmenou radiča zaviedla preferencia vozidiel MHD. Okrem iného by mali pribudnúť aj inteligentné priechody pre chodcov.



Z eurofondov chcú tiež zrevitalizovať niektoré verejné priestranstvá. Vo vnutrobloku Huskova – Hemerkova v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP po schválení investície za 960.000 eur budú môcť vybudovať napríklad nové ihriská či dažďové záhrady. Zároveň by malo dôjsť k zníženiu hluku a prasnosti.



Na ulici Obrancov mieru v MČ Sever okrem celkovej revitalizácie plánujú aj výsadbu nových stromov za 170.000 eur.



V Starom Meste je naplánovaná investícia za 630.000 eur pri revitalizacii parku medzi ulicami Kuzmanyho, Kpt. Nalepku a Československej armády, kde by vznikla oddychová zóna pre obyvatelov s ihriskami či nove chodniky. Podobné investície plánujú aj v parku medzi ulicami Branisková, Tatranska a Československej armady.



„Vo všetkých týchto spomínaných projektoch za takmer šesť miliónov eur sa mesto na ich financovaní bude spolupodieľať vo výške päť percent oprávnených nákladov, čo je takmer 300.000 eur,“ uvádza magistrát.



Mesto sa chce zapojiť aj do dvoch zelených výziev na zníženie množstva CO2 v ovzduší, pričom by na ne mohlo získať dokopy 268.800 eur. Spolufinancovanie v oboch ekologických projektoch predstavuje 20 percent. Ich cieľom by bolo zlepšiť opatrenia v oblasti energetickej účinnosti v rôznych sektoroch, či merať, zaznamenávať a vyhodnocovať klimatické zmeny a riziká s nimi spojené.



Magistrát dodáva, že všetky projekty vychádzajú z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho funkčnej oblasti na roky 2022 – 2027.