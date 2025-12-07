< sekcia Ekonomika
Mesto Senec vyhlásilo výzvu na rozšírenie kapacít parkovacieho domu
V druhej etape sa existujúci parkovací dom podľa projektovej dokumentácie má rozšíriť o ďalších 85 parkovacích miest.
Autor TASR
Bratislava/Senec 7. decembra (TASR) - Mesto Senec hľadá zhotoviteľa rozšírenia záchytného parkoviska v blízkosti Slnečných jazier na Železničnej ulici. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok (5. 12.) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
V druhej etape sa existujúci parkovací dom podľa projektovej dokumentácie má rozšíriť o ďalších 85 parkovacích miest. Predpokladaná hodnota investície je 1.217.732 eur, pričom mesto využije pri financovaní eurofondy. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 30. decembra.
Parkovací dom v blízkosti Terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) v Senci sprístupnili na začiatku júna 2024, v prvej etape priniesol 84 parkovacích miest.
