Snina chce spojiť autobusovú a železničnú stanicu do jedného terminálu

Snina 23. mája (TASR) – Mesto Snina chce spojiť autobusovú a železničnú stanicu do jedného prestupného terminálu. Cieľom investičného zámeru, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom poslednom zasadnutí (19. 5.), je umožniť cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup "suchou nohou" z vlaku na autobus a opačne. Jednou z možností financovania zámeru, s ktorými samospráva nateraz počíta, je plán obnovy a odolnosti v rámci rozvojového projektu pre Národný park Poloniny.



"Prestupný terminál má zlepšiť podmienky rozvoja verejnej osobnej dopravy. Cieľom zámeru je okrem vytvorenia novej modernej administratívnej budovy a rozšírenia občianskej vybavenosti aj realizácia prístupových komunikácií, záchytného parkoviska a jednotného informačného systému," uvádza schválený materiál s tým, že v pláne je tiež bezbariérovosť terminálu. Zámerom projektu je zároveň podporiť užívanie zdieľaných bicyklov či cykloturistiku, a to nielen v meste, ale i okolitých obciach.



Nový terminál by mal byť situovaný v bezprostrednej blízkosti jestvujúcej železničnej stanice mesta Snina a okresného úradu, v priamej nadväznosti na miestne komunikácie na Študentskej, Partizánskej a Staničnej ulici. O jeho zriadení vedenie mesta v predchádzajúcich dňoch rokovalo so zástupcami Železníc Slovenskej republiky, ministerstva dopravy či Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ. "Toto je presne to, čo očakáva Európska komisia a ministerstvo dopravy, že na jednom mieste má mať cestujúci komfort prestúpiť z jedného modulu dopravy na druhý," uviedol na stretnutí štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť. Primátorka Daniela Galandová v otázke financovania nevylučuje viac zdrojov ani cezhraničnú spoluprácu.



V súvislosti so schválením investičného zámeru budú sninskí mestskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí rozhodovať o zrušení svojho vlaňajšieho uznesenia o projekte modernizácie jestvujúcej autobusovej stanice.