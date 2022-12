Mesto Spišská Nová Ves pristúpilo k zvyšovaniu daní a poplatkov

Spišský Nová Ves 16. decembra (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves pristúpilo k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Rozhodli o tom poslanci na štvrtkovom (15. 12.) rokovaní zastupiteľstva, zároveň schválili aj rozpočet na budúci rok. Samospráva tak bude hospodáriť so sumou na úrovni viac ako 42 miliónov eur.



Zo schváleného materiálu vyplýva, že sadzba dane zo stavieb sa zvýši takmer o 50 percent, u niektorých druhov stavieb o 12 percent. Navrhovaným zvýšením predpokladá samospráva vyšší predpis v porovnaní s aktuálnym rokom o 239.000 eur. Pri dani z pozemkov sa ročná sadzba v Spišskej Novej Vsi zvyšuje z 0,48 percenta na 0,54 percenta, čo by malo priniesť vyšší príjem o 17.000 eur. Poslanci okrem toho rozhodli, že od tejto dane budú oslobodené stavby školského, sociálneho či kultúrneho charakteru a zariadení na rehabilitáciu a rekvalifikáciu znevýhodnených občanov. Sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov zvýši mesto o 49,5, respektíve 12 percent, zvýšenie dane z nehnuteľností prinesie do mestského rozpočtu ďalších 326.000 eur.



Od nového roka sa zvýši aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade fyzických osôb je to o 30 percent. Pri právnických osobách výška poplatku závislá od objemu nádoby a frekvencie vývozu, zvýšenie je v tomto prípade o desať percent. Poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu sa zvýši o 100 percent. "Pri takto zvýšených sadzbách predstavuje zvýšenie príjmu z poplatku u fyzických osôb o 256.000 eur a u právnických osôb o 137.000 eur," uvádza sa v materiáli, ktorý schválili poslanci.