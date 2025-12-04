< sekcia Ekonomika
VIDEO: Stará Turá odovzdala do užívania nové zariadenie pre seniorov
Autor TASR
Stará Turá 4. decembra (TASR) - Mesto Stará Turá odovzdalo vo štvrtok do užívania nové zariadenie pre seniorov. Vzniklo prestavbou objektu na Ulici SNP, klientom poskytne starostlivosť od januára budúceho roku. Informoval o tom primátor mesta Leopold Barszcz.
Mesto podľa neho získalo na rekonštrukciu úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zariadenie má kapacitu 40 lôžok, aktuálne je jeho obsadenosť 96 percent. Výsledkom prác je takmer 1500 metrov štvorcových nových priestorov.
Ako informovala Lenka Galbavá z referátu pre evidenciu a správu majetku mesta, stavebné práce sa začali v júli 2023, stavbu dokončili v apríli tohto roku. Stavbu financovali z úveru zo ŠFRB vo výške 1,88 milióna eur, približne 300.000 eur predstavovali vlastné zdroje mesta.
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka zdôraznil význam investícií nielen do bývania, ale aj do sociálnej infraštruktúry. Novovybudované zariadenie podľa neho poskytne bezpečné, komfortné a dôstojné zázemie pre klientov odkázaných na sociálne služby, a zároveň významne posilní sieť sociálnej starostlivosti v meste Stará Turá aj jeho okolí.
„Som rád, že ŠFRB môže podporovať aj takéto projekty, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí. Nové zariadenie poskytne dôstojné podmienky a starostlivosť pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Stará Turá je príkladom zodpovedného a aktívneho prístupu samosprávy, a verím, že podobné projekty budú pribúdať aj v ďalších regiónoch,“ doplnil.
