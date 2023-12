Mesto Stropkov v novom roku zvyšuje miestne dane a poplatky

Stropkov 14. decembra (TASR) - Mesto Stropkov zvyšuje v novom roku miestne dane a poplatky. Poslanci o tom rozhodli na svojom stredajšom (13. 12.) zasadnutí. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, ide o prvé zvýšenie od roku 2013. Ani toto opatrenie však nedokáže vykryť výpadok z podielových daní, ktorý v prípade Stropkova predstavuje zhruba 600.000 eur.



"Príprava budúcoročného rozpočtu bola veľmi náročná. Po zapracovaní všetkých požiadaviek a priorít sme sa dostali do schodku milión eur. Následne sme jednotlivé výdavky racionalizovali, ani to však nestačilo na to, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Uvedomujeme si, že je to nepopulárne opatrenie, ale bohužiaľ, samosprávy na Slovensku pre nezodpovedné rozhodnutia štátu krvácajú a ani po zvýšení daní a poplatkov nebudú problémy zažehnané," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Plánované príjmy rozpočtu by podľa jeho slov po zvýšení daní a poplatkov narástli zhruba o 270.000 eur. Zvyšných vyše 300.000 eur do vyrovnaného rozpočtu našli vo vytvorených rezervách a výraznom zredukovaní naplánovaných výdavkov.



Zvýšenie sa bude týkať daní z nehnuteľností, kde sa jednotlivé sadzby zvyšujú priemerne o polovicu, hore pôjdu aj poplatky za psov, za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty i nevýherné hracie prístroje.



Stropkovčania zaplatia v budúcom roku viac aj za vývoz a uloženie odpadu, kde v súčasnosti náklady výrazne prevyšujú príjmy z vybraných úhrad od obyvateľov a podnikateľov.



Z doterajších 22 eur pre fyzické osoby stúpne poplatok na 30 eur, čo predstavuje nárast zhruba o 36 percent. O rovnaké percento zaplatia medziročne viac aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta. Aj po zvýšení však bude musieť samospráva dofinancovať túto činnosť z vlastných zdrojov. Držitelia preukazu ŤZP budú mať nárok na odpustenie polovice poplatku za odpad. Doteraz to bolo 40 percent.



"Pri dani z nehnuteľnosti stúpnu ročné náklady štvorčlennej rodiny bývajúcej v trojizbovom byte o 8,40 eura, v rodinnom dome asi o 10 eur. Dôchodcovia bývajúci v bytoch zaplatia ročne viac v priemere od troch do šiestich eur. Čo sa týka poplatkov za vývoz a spracovanie odpadu, ročné náklady štvorčlennej rodiny stúpnu o zhruba 32 eur, u dôchodcov to bude priemerne od 2,40 do ôsmich eur za osobu a rok," priblížil Brendza.



Zo 16 prítomných poslancov hlasovali 13 za schválenie návrhu, traja sa hlasovania zdržali. Za návrh mestského rozpočtu na budúci rok, už so zvýšenými príjmami z daní a poplatkov, napokon hlasovali všetci prítomní poslanci.