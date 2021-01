Mesto Trebišov pripravuje výstavbu 78 nájomných bytov na sídlisku Juh

Primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, archívne foto Foto: TASR/Roman Hanc

Trebišov 24. januára (TASR) – Mesto Trebišov pripravuje na sídlisku Juh výstavbu dvoch nových bytových domov celkovo so 78 nájomnými bytmi. "" uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.Výstavba bytov by mala byť financovaná z úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a dofinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 5,34 milióna eur s DPH. "" informovala radnica.Projekt výstavby bytov zahŕňa súvisiacu technickú vybavenosť so zabezpečením rozsahu sociálneho bývania. Dve päťpodlažné bytovky označené ako C a D pozostávajú každá z 39 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov, pričom nadväzujú na už existujúce bytové domy A a B. K objektom je navrhnutá prístupová komunikácia s inžinierskymi sieťami, parkoviská, verejné osvetlenie a priestor na zberné nádoby. Byty na prízemí budú mať krytú terasu, byty na druhom až piatom podlaží lodžie alebo balkón.Po ukončení verejného obstarávania dôjde k podpisu zmluvy o dielo a k podaniu žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDV SR. "" doplnila Mištaničová.Zámer výstavby bytoviek podľa primátora mesta Mareka Čižmára vychádza z dopytu obyvateľov. "" povedal primátor vlani vo februári. Mestského zastupiteľstvo vtedy schválilo spôsob financovania projektu.