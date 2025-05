Mesto Trenčín odštartovalo prípravu preložky cesty I/61

Trenčín 5. mája (TASR) - Podpisom zmluvy medzi mestom Trenčína a Slovenskou správou ciest (SSC) odštartovala príprava preložky cesty I/61 naprieč Trenčínom. V pondelok o tom informovali trenčiansky primátor Richard Rybníček a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Prípravný proces bude trvať štyri roky a vrátane desaťpercentných nákladov na majetkovoprávne vysporiadanie bude stáť asi päť miliónov eur. S preložkou cesty by sa malo začať v roku 2029, predpokladané náklady dosiahnu takmer 120 miliónov eur.



„Podpis zmluvy významne posúva riešenie projektu dopravy v Trenčíne. Zároveň je súčasťou projektu Trenčín SiTy, ktorý riešime od roku 2011. Riešenie dopravy v Trenčíne je kľúčovou otázkou mesta, regiónu i Slovenska a som rád, že v spolupráci s ministerstvom dopravy ho môžeme riešiť,“ pripomenul Rybníček s tým, že v zmluve sa SSC zaväzuje, že prevezme od mesta kompletnú projektovú dokumentáciu a začne hľadať finančné zdroje na realizáciu.



Projekt je podľa Ráža veľmi ambiciózny, po ceste prejde denne asi 40.000 vozidiel. Projekt preložky je podľa neho mimoriadne nákladný, no dôležité je, že sa podarilo nájsť zdroje z eurofondov na jeho prípravu.



„Preložka cesty do budúcnosti zabezpečí, aby sa centrum Trenčína stalo štandardným centrom a nie tranzitným miestom pre dopravu. Zo zdrojov Európskej únie sa podarí urobiť celú projektovú prípravu, vďaka novému stavebnému zákonu sa celý proces skráti na polovicu. Verím, že o štyri roky sa začne celý stavebný proces preložky,“ zdôraznil Ráž.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča podpis zmluvy spustil „tvrdú“ prípravu projektových dokumentácií. Všetky stupne dokumentácie obstará mesto Trenčín a dotiahne všetky potrebné povolenia - rozhodnutie o stavebnom zámere a schválenie projektu stavby.



„Súbor dokumentácií odovzdá mesto SSC a tá dotiahne do konca ďalšie stupne potrebné k realizácii stavby. Projekt je komplexný, ide o integrovanú územnú investíciu. Presunom cesty I/61 sa vytvorí priestor na udržateľnú mobilitu s preferenciou hromadnej dopravy v centre mesta. V súčasnej trase cesty môžu vzniknúť autobusové pruhy, cyklotrasy a chodníky,“ doplnil viceprimátor s tým, že úlohou štátu bude v novom programovacom období nájsť prostriedky na financovanie celej preložky.



Minister dopravy pripomenul, že pripravená projektová dokumentácia môže byť v novom programovacom období jedným z dôležitých faktorov, ktorý pomôže presadiť samotnú realizáciu projektu.



„Z existujúcich programových výziev dnes nie je možné čerpať financie z eurofondov na preložku cesty. Nevylučujem, že do budúcnosti bude práve ekologizácia dopravy podporovaná zo strany Európskej únie a v tom prípade sa na to nájdu európske zdroje,“ doplnil Ráž. Pripomenul, že na ministerstve otvorili aj otázku možnosti financovania prostredníctvom PPP projektov aj pre samosprávy.