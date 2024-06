Mesto Trenčín pokračuje v rokovaniach o integrovanom dopravnom systéme

Trenčín 27. júna (TASR) - Mesto Trenčín bude pokračovať v rokovaniach o podmienkach zapojenia sa do integrovaného dopravného systému, ktorý je spustený na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a plánuje sa jeho rozšírenie na územie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Zámer pokračovať v rokovaniach odporučili vo štvrtok poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča by išlo v rámci regiónu o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc a systémov mestskej hromadnej dopravy štatutárneho mesta a ostatných miest s postupným uplatnením cestovných poriadkov na báze pravidelnej dopravy.



"Zámerom je vytvorenie spoločného organizátora integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK pripojením sa do už fungujúcej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja. Pripojenie sa do existujúcej spoločnosti je efektívnejšie ako vytvorenie samostatného integrovaného dopravného systému, keďže Integrovaná doprava Žilinského kraja má dlhodobo nastavené procesy pri vytváraní a riadení integrovanej dopravy," informoval Forgáč.



Po ukončení rokovaní predložia Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne informáciu o finančných dosahoch integrácie na mesto Trenčín a dopravcu MHD a o predpokladanom časovom rámci pre spustenie integrácie. Na základe týchto informácií trenčianske zastupiteľstvo rozhodne, či sa mesto do integrácie zapojí, alebo nie.



Aktuálne je základné imanie v spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja vo výške 50.000 eur a obchodné podiely sú rozdelené v pomere 65 % ŽSK a 35 % mesto Žilina. V prípade, ak by sa mesto Trenčín a TSK rozhodli pripojiť k tejto integrácii, nadobudli by odplatne obchodný podiel v spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja. Uvažuje sa o zvýšení základného imania na 100.000 eur s 35-percentným podielom pre každý kraj a po 15 percent pre mestá Žilina a Trenčín.