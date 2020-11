Trenčín zrekonštruuje kino Hviezda do dvoch rokov za osem miliónov eur

Trenčín 2. novembra (TASR) – Mesto Trenčín do dvoch rokov zrekonštruuje budovu, v ktorej sídli kino Hviezda a klub Lúč. Národná kultúrna pamiatka sa má zmeniť na moderný priestor pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu. S rekonštrukciou by malo mesto začať už tento mesiac.



Ako informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček na sociálnej sieti, celkové náklady na rekonštrukciu majú byť osem miliónov eur. Z nich 7,6 milióna eur je príspevok ministerstva kultúry prostredníctvom eurofondov, 400.000 eur investuje mesto z vlastného rozpočtu.



„Všetky sály budú modulárne pre rôzne typy podujatí. V suteréne pribudne nová tančiareň a aj tzv. FabLab, miesto so špičkovým vybavením na vývoj produktov a rozbeh šikovných podnikateľov a kutilov, ktorí nemajú bežne prístup k takémuto vybaveniu. Na prízemí je vyhradený priestor na klub s kaviarňou. Na horných poschodiach vznikne aj výstavný priestor, konferenčné miestnosti, coworking, profesionálna strižňa s foto a video vybavením, ktoré bude k dispozícii na rozvoj audiovizuálnych profesií v meste,“ informoval Rybníček.



Na pozemku vedľa budovy chcú postaviť kontajnerové divadlo so zázemím. Na projektovej dokumentácii radnica už pracuje. „Do dvoch rokov tak vytvoríme ucelený kultúrny priestor, ktorý pracovne nazývame Hviezdodvor. Aj toto je súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ doplnil primátor.