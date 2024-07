Mesto Veľký Šariš má schválenú dotáciu na výstavbu materskej školy

Veľký Šariš 9. júla (TASR) - Mesto Veľký Šariš má ministerstvom školstva schválenú dotáciu vo výške 765.000 eur z plánu obnovy na výstavbu materskej školy (MŠ) v mestskej časti Kanaš. Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Kall, vznikne v nej 44 miest.



"Na úspešné ukončenie projektu takmer 300.000 eur budeme musieť ešte nájsť v rozpočte mesta. K dnešnému dňu máme 6986 obyvateľov a čoskoro nás čaká prekročenie míľnika 7000. Aj vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov veríme, že ide o správny krok a nová škôlka pokryje alebo zlepší dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre našich obyvateľov, ktorí si ju vlastne vyžiadali," povedal Kall.



Aktuálne podľa neho prebieha povinná kontrola verejného obstarávania. "Očakávame, že v najbližších týždňoch príde vyrozumenie a ak bude všetko v poriadku, za niekoľko týždňov by mohla začať výstavba. Verím, že sa nám to podarí v lete a bol by som rád, ak by sme stihli budúci rok v septembri škôlku otvoriť. Samozrejme, je to ideálny scenár, môže do toho prísť čokoľvek," povedal Kall.



Záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole je podľa neho veľký. V meste totiž pribúda obyvateľov, prevažne mladých ľudí. "Súčasná kapacita našej škôlky je 197 detí. Máme aj nevyhovené žiadosti a hlavne veľa rodičov, našich obyvateľov dáva deti do škôlok v okolitých obciach a meste Prešov. Našou snahou bude ´stiahnuť´ tieto deti pod našu strechu," dodal primátor.