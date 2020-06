Žiar nad Hronom podporuje zachovanie civilnej dopravy na Letisku

Žiar nad Hronom 11. júna (TASR) – Vedenie mesta Žiar nad Hronom je presvedčené, že civilná doprava by mala byť na Letisku Sliač zachovaná aj po jeho rekonštrukcii. Mestskí poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva odsúhlasili podporné stanovisko mesta v tejto veci.



Mesto sa vo svojom stanovisku stotožňuje s vyhlásením kraja, podľa ktorého je civilná letecká doprava z Letiska Sliač dlhé roky dôležitou súčasťou ekonomického rozvoja celého banskobystrického regiónu vrátane cestovného ruchu kraja. Preto by mala byť zachovaná aj po rekonštrukcii, čo by sa malo premietnuť už do pripravovanej logistiky celého projektu rekonštrukcie a nečakať až na samotné dokončenie stavby.



"Myslím, že to je infraštruktúra, na ktorú si obyvatelia aj nášho mesta zvykli," poznamenal v tejto súvislosti žiarsky primátor Peter Antal s tým, že aj pre krátku vzdialenosť letiska od Žiaru nad Hronom ho využívajú obyvatelia najmä počas letných dovoleniek. "Bola by škoda, keby sme museli preto cestovať do Bratislavy alebo do Košíc, ktoré sú štandardnými letiskami," dodal.



Podľa žiarskeho viceprimátora a zároveň poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislava Kukolíka má letisko pre región strategický význam nielen z hľadiska cestovného ruchu, ale aj obchodu a investícií. "Preto aj vítam iniciatívu samospráv miest a obcí v našom kraji, ktoré takýmto spôsobom ako my dnes deklarujú podporu na to, aby sa civilná časť letiska zachovala," podotkol na rokovaní.