Mesto Žiar nad Hronom pozastavilo plánované investície

Žiar nad Hronom 21. apríla (TASR) - Žiarska samospráva sa rozhodla pre koronakrízu a jej negatívne dôsledky na hospodárenie miest a obcí dočasne pozastaviť všetky plánované investície. Naopak, snaží sa udržať všetky bežné činnosti a poskytovanie služieb obyvateľom.



Primátor Peter Antal priblížil, že ide napríklad o dočasné krátenie prostriedkov na rekonštrukciu mestskej plavárne. Pre tento rok na tento účel mesto vyčlenilo pôvodne 1,2 milióna, sumu však dočasne pre koronakrízu znížili o polovicu. Šetrenie mesta sa dotkne aj plánovaných súvislých opráv ciest a chodníkov, ktoré sa na tento čas podľa Antala robiť nebudú.



"Chodníky a cesty nie sú v tak zlom stave, aby sme to nevedeli odložiť pokojne aj o rok, avšak uvidíme, čo bude v druhom polroku, ako sa bude vyvíjať hospodárenie a rozpočet mesta a je možné, že budeme v nich pokračovať," poznamenal s tým, že aktuálne sa tak bude robiť len oprava výtlkov po zimnej sezóne. Naopak, šetrenie sa podľa primátora nedotkne prestavby prístavby kaštieľa, kde vzniká domov sociálnych služieb. "Ten ide v plánovanom režime a bude otvorený tak, ako sme sľúbili," podotkol Antal.



Samospráva sa podľa jeho slov aktuálne snaží udržať najmä všetky bežné činnosti. "Je dobré, že máme vlastné technické služby, ktoré potrebujeme udržať a ktoré zabezpečujú služby obyvateľom, ako je údržba komunikácií, čistenie či kosenie. Nič z tohto zatiaľ nebudeme obmedzovať," podotkol s tým, že takisto zatiaľ nekrátia mzdové náklady na zamestnancov mesta.



Hospodárenie mesta je podľa Antala v dlhodobo dobrej kondícii a je dobre nastavené. Mesto tiež zatiaľ nemuselo požiadať o odloženie splátky úverov, ktoré spláca. "Som veľmi rád, že sme vybudovali to, čo sme vybudovali za ostatné roky a že sme rozumne hospodárili, lebo nás čaká asi obdobie, keď rozvojové projekty ešte dlho nebudú. Budeme sa musieť vysporiadať s týmto rokom, bude to ťažký rok, avšak som presvedčený, že ho spoločne zvládneme," podotkol primátor.



Hlavný ekonóm mesta Martin Majerník v tejto súvislosti uviedol, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké odhadnúť, v akej výške výpadky budú. Prognózy sa podľa jeho slov rôznia, no výška výpadkov bude závisieť najmä od dĺžky koronakrízy a jej nepriaznivých dôsledkov. Výpadky na dani z príjmov sa podľa jeho slov môžu vyšplhať až na sumu 1,2 milióna eur, pripomenul však, že mesto očakáva výpadky aj z bežných príjmov.