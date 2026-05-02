Mesto Žilina bude ďalej rokovať s Hestiou o výstavbe nájomných bytov
V celom Žilinskom kraji evidovala Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ku koncu marca 1335 záujemcov.
Autor TASR
Žilina 2. mája (TASR) - Žilinská radnica bude ďalej rokovať s investičným fondom Hestia Group o vytvorení spoločného podniku na výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov. Oprávňuje ju k tomu memorandum o porozumení, ktoré schválili na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva väčšinou hlasov mestskí poslanci.
„Poslanci schválili memorandum, ktoré otvára priestor na to, aby sme so spoločnosťami, ktoré štát potvrdil, že môžu so samosprávou v týchto investičných projektoch rokovať, ďalej rokovali o podmienkach prípadnej výstavby takýchto bytov,“ skonštatoval primátor Peter Fiabáne.
Radnica pred mesiacom spoločne s Hestiou predstavila základné kontúry projektu, ktorý počíta s výstavbou 276 nájomných bytov v lokalite na Kraskovej ulici. „Opakovane som deklaroval, že celý nasledujúci proces bude pokračovať transparentne. Poslanci a odborníci poslali na mesto 30 - 40 pripomienok k zámeru. Chceme sa vysporiadať s týmito pripomienkami, znova transparentne a verejne, aby bola odpoveď na všetko, čo ľudí trápi a znepokojuje,“ zdôraznil Fiabáne.
Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž. „Bolo by chybou, keby sme ignorovali možnosť, ktorú štát ponúka, a ponúka ju konkrétnym skupinám ľudí, ktorí by si tento typ nájomného bývania mohli dovoliť a môže byť podporovaný zamestnávateľmi,“ dodal žilinský primátor.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov postavených v minulosti prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. Podľa aktuálnych dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji evidovala Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ku koncu marca 1335 záujemcov.
„Poslanci schválili memorandum, ktoré otvára priestor na to, aby sme so spoločnosťami, ktoré štát potvrdil, že môžu so samosprávou v týchto investičných projektoch rokovať, ďalej rokovali o podmienkach prípadnej výstavby takýchto bytov,“ skonštatoval primátor Peter Fiabáne.
Radnica pred mesiacom spoločne s Hestiou predstavila základné kontúry projektu, ktorý počíta s výstavbou 276 nájomných bytov v lokalite na Kraskovej ulici. „Opakovane som deklaroval, že celý nasledujúci proces bude pokračovať transparentne. Poslanci a odborníci poslali na mesto 30 - 40 pripomienok k zámeru. Chceme sa vysporiadať s týmito pripomienkami, znova transparentne a verejne, aby bola odpoveď na všetko, čo ľudí trápi a znepokojuje,“ zdôraznil Fiabáne.
Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž. „Bolo by chybou, keby sme ignorovali možnosť, ktorú štát ponúka, a ponúka ju konkrétnym skupinám ľudí, ktorí by si tento typ nájomného bývania mohli dovoliť a môže byť podporovaný zamestnávateľmi,“ dodal žilinský primátor.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov postavených v minulosti prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. Podľa aktuálnych dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji evidovala Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ku koncu marca 1335 záujemcov.