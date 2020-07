Mesto Žilina nakúpilo na tri roky elektrickú energiu od SSE

Žilina 28. júla (TASR) – Stredoslovenská energetika (SSE) dodá od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 elektrickú energiu všetkým organizáciám mesta Žilina. V elektronickej aukcii žilinskej samosprávy na nákup elektrickej energie zvíťazila s ponukou 3,1 milióna eur, čo je o 540.282 eur nižšia suma oproti pôvodne najlacnejšej ponuke. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že mesto Žilina pri obstarávaní využilo environmentálny inštitút s požiadavkou minimálne na 10 percent elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.



"Transparentnosť prináša do procesu verejného obstarávania pre mesto Žilina nemalé úspory. V prípade nákupu elektrickej energie išlo o historicky prvú elektronickú aukciu a ukazuje sa, že tento prístup je správny a hospodárny. Výslednú sumu považujem v porovnaní s pôvodnou najlacnejšou ponukou za veľký úspech," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.



V minulom roku mesto uskutočnilo celkom 249 verejných obstarávaní, pri ktorých predpokladanú hodnotu zákaziek vyčíslili na vyše 7,2 milióna eur. "Elektronickými procesmi sa podarilo uvedenú sumu znížiť na šesť miliónov eur a ušetriť približne 1,2 milióna eur. Najčastejšie sa obstarávali služby (54 percent), tovary (25 percent) a stavebné práce (21 percent)," uviedol Miškovčík.



Pripomenul, že žilinská samospráva pred rokom spustila aj systém informovania podnikateľských subjektov o vyhlásení jednotlivých zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré je povinné mesto realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. "Súkromné spoločnosti, subjekty a jednotlivci, ktorí chcú spolupracovať pri mestských zákazkách a byť informovaní o výzvach na predloženie ponuky, majú možnosť registrovať sa do mestskej databázy. Pri vyhlasovaní zákaziek s nízkou hodnotou príde registrovaným firmám elektronická notifikácia spolu s výzvou na verejné obstarávanie na uskutočnenie prác," dodal hovorca mesta Žilina.