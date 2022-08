Mesto Žilina plánuje ukončiť 64 projektov v hodnote 4,7 milióna eur

Žilina 2. augusta (TASR) - Mesto Žilina plánuje v tomto roku ukončiť 64 projektov v celkovej hodnote asi 4,7 milióna eur. Ďalších 28 projektov za viac ako 1,9 milióna eur je v rôznom štádiu prípravy alebo čaká na verejné obstarávanie. V štádiu realizácie má mesto 27 investičných europrojektov v hodnote vyše 6,15 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Podotkol, že napriek vysokým cenám energií, stavebných materiálov či nedostatku kvalifikovaných disponibilných odborníkov sa samospráva usiluje doviesť projekty do úspešného konca. "V množstve realizovaných projektov vznikajú ťažkosti, ktoré sú objektívne spôsobené vyššie uvedenými faktormi, ale aj nepredvídateľnými problémami pri realizácii," uviedol hovorca mesta.



Príkladom sú podľa neho problémy na mostnom objekte na Ulici Matice slovenskej na žilinskom sídlisku Vlčince. "V minulosti sa na moste nerealizovala väčšia rekonštrukcia, vizuálne sa len opravil poškodený a chýbajúci travertínový obklad. V minulom roku sa zistili poškodené vonkajšie rímsy oboch mostných telies, degradácia betónových konštrukcií a prasknutý prekladový nosník. Projektant stavby navrhol a predložil riešenie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa aktuálna oprava realizovala. Odstránili sa poruchy a konečnou úpravou mostného objektu je vyriešené aj odvedenie stekajúcej vody," priblížil Miškovčík.



"Napriek tomu sa po prívalových dažďoch opäť vyskytli na moste miesta, kde ostáva stáť voda na povrchu, no do objektu ďalej nevstupuje. Kritické miesta mesto eviduje a v súčasnosti realizuje návrh technických riešení, ktoré by aj do budúcnosti mali zabrániť hromadeniu vody," vysvetlil s tým, že za stavbu je zatiaľ stále zodpovedný zhotoviteľ a mesto dielo ešte neprevzalo.