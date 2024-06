Mesto Žilina si berie investičný úver vo výške šesť miliónov eur

Žilina 28. júna (TASR) - Mesto Žilina bude časť svojich kapitálových výdavkov financovať z úverových zdrojov. Mestskí poslanci schválili na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, ktorá žilinskej samospráve poskytne financie vo výške šesť miliónov eur. Tá dvanásťročný úver začne splácať od januára 2026.



Úver je zameraný predovšetkým na odstránenie havarijných stavov v nehnuteľnostiach v správe mesta. "Mali sme kontrolu hygieny vo viacerých našich zariadeniach a ak nemali zostať pre ich nevyhovujúci stav zatvorené, museli sme konať. Po zmapovaní všetkých podnetov potrebujeme na odstránenie havarijných stavov štyri milióny eur, ale táto suma sa bude po verejnom obstarávaní samozrejme upravovať," poznamenal primátor Peter Fiabáne.



V zozname plánovaných investícií je napríklad výmena elektroinštalácie v jednom z blokov mestského úradu, rekonštrukcie striech bytových domov či opravy nevyhovujúcich stavov budov detských jaslí, materských škôl a základných škôl. Ďalšiu časť úverových zdrojov plánuje radnica využiť predovšetkým v oblasti parkovacej politiky, pričom najväčšou investíciou je výstavba parkoviska na Ulici M. Bela za 750.000 eur.



V prípade Žiliny je to už tretí investičný úver v tomto volebnom období. "Mesto je v takej finančnej situácii, že si môže dovoliť požičať finančné prostriedky, ale vnímam, že časť poslaneckého zboru sa s tým nestotožňuje. Za seba môžem povedať, že z našich bežných príjmov nedokážeme zabezpečiť všetky potreby, ktoré prichádzajú, a tak siahame aj po pôžičkách," doplnil Fiabáne.



Mesto Žilina malo k 30. aprílu 2024 nesplatené úvery za približne 18 miliónov eur. "Úverové zaťaženie mesta začína byť nenáležité. V tomto prípade ide o opätovné vzatie úveru, ktorému na konci minulého roka predchádzalo zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností. Myslím si, že mesto by malo vedieť narábať so svojimi prostriedkami rozumnejšie a hospodárnejšie," skonštatoval poslanec Igor Choma.



Práve on spoločne s Františkom Talapkom a Patrikom Gromom hlasovali proti prijatiu úveru, ďalších päť poslancov sa hlasovania zdržalo. Z 26 prítomných poslancov tak predmetné uznesenie o úvere schválilo 18.