Mesto Žilina sprístupnilo na webe nový geografický informačný systém

Žilina 22. marca (TASR) – Žilinská samospráva sprístupnila na webovej stránke nový informačný systém, ktorý poskytuje verejnosti informácie prostredníctvom digitálnych máp. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej je pre obyvateľov dostupných viacero mapových aplikácií podľa tematických oblastí.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne verí, že systém prinesie modernejší a efektívnejší spôsob informovania verejnosti a sprehľadní využívanie informácií. "Máme k dispozícii viacero údajov, ktoré je možné geograficky vyjadriť v mape. Pochádzajú najmä z rôznych pasportizácií, ktoré má mesto aktuálne spracované. Údaje sú spracované v rôznej kvalite a štruktúre, preto bolo potrebné hľadať vhodné riešenie, ako ich zjednotiť a dostať do spoločného digitálneho prostredia," vysvetlil.



Občania môžu v Geografickom informačnom systéme (GIS) vyhľadávať informácie z oblasti dopravy, správy zelene či verejného priestoru. "Mapa napríklad umožňuje zistiť, kde všade v meste sa nachádzajú detské ihriská či športoviská. Zobrazuje vysadenú zeleň v meste spolu s informáciou, o aký konkrétny druh ide. Obyvatelia si vďaka systému vedia pozrieť polohu vozidiel zimnej údržby v skutočnom čase," uviedol primátor.



Pre lepšiu orientáciu a informáciu o území je systém doplnený o pravidelne aktualizované údaje katastra nehnuteľností, ortofotomapu, digitálnu termálnu ortofotomapu či samotný územný plán. "Priestorové údaje sú usporiadané v mapových vrstvách, ktoré si môže používateľ vyselektovať podľa oblasti záujmu. Následne si mapovú zostavu uložiť do svojho zariadenia a vytlačiť na papier," vysvetlila hovorkyňa mesta.



Doplnila, že doteraz bol GIS v rámci prvotnej fázy prevádzky určený najmä pre prácu s údajmi v prostredí mestského úradu a v jeho organizáciách. "Od marca je prístupný aj širokej verejnosti. Práca so systémom je intuitívna a jednoduchá. Systém nie je potrebné inštalovať, keďže je dostupný on-line prostredníctvom webového prehliadača. Verejnosť sa môže na GIS dostať z hlavnej stránky mesta alebo zadaním adresy https://gis.zilina.sk/ do internetového prehliadača," uzavrela Zigová.