Mesto Zlaté Moravce získalo dotáciu na moderné technológie

Zlaté Moravce 14. októbra (TASR) - Mesto Zlaté Moravce získalo dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na moderné technológie. Financie sú určené na smart manažment verejného osvetlenia, inteligentný kamerový systém a vybudovanie centra pre zber a analýzu dát, informovala radnica.



Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 560.577 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli vyčíslené na 590.081 eur. Päťpercentné spolufinancovanie projektu bude hradené z rozpočtu mesta, potvrdila Miroslava Kováčová, vedúca oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.



Prvou časťou projektu je smart manažment verejného osvetlenia. Do polovice augusta bolo v meste vymenených 109 kusov klasických výbojkových svietidiel za LED svietidlá a v rámci projektu bude vymenených ďalších 173 svietidiel. Na týchto 282 lampách projekt počíta s inštaláciou smart technológií, ako sú riadené vypnutie a zapnutie, regulácia intenzity svietenia a automatizované hlásenie porúch. Špeciálne stmievače budú inštalované na deviatich priechodoch pre chodcov. Riešenia smart manažmentu verejného osvetlenia budú realizované v lokalitách vybraných na základe pasportizácie svietidiel mesta Zlaté Moravce s prihliadnutím na technické možnosti realizácie.



Inteligentný kamerový systém bude podľa magistrátu napojený na existujúci bezpečnostný kamerový systém mesta. "Pôjde o kamery schopné detekovať pohyb, správanie v určených zónach, sledovať pohyb objektov podľa kritérií, schopné rozpoznať tváre a evidenčné čísla vozidiel na 250 metrov v zlých svetelných podmienkach," skonštatovala Kováčová.



Na základoch existujúceho bezpečnostného kamerového systému chce radnica začať budovať nové centrum pre zber a analýzu dát mesta, ktoré bude zbierať a vyhodnocovať dáta zo smart manažmentu verejného osvetlenia či informácie z bezpečnostného kamerového systému mesta. Realizácia projektu by mala byť ukončená do novembra tohto roka.