Mesto Zvolen bude na budúci rok hospodáriť s viac ako 100 miliónmi eur
Najväčší objem financií z mestského rozpočtu, a to takmer 26 miliónov eur, je pre oblasť školstva. Pre kultúru a šport je to vyše 18 miliónov eur.
Autor TASR
Zvolen 3. novembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s viac ako 100 miliónmi eur. Rozpočet na rok 2026 schválili zvolenskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).
Rozpočet bude vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 102.893.829 eur. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový je schodkový v celkovom objeme viac ako 32.678.961 eur. Bežné príjmy a aj výdavky sú v hodnote takmer 50 miliónov eur, z toho daňové príjmy sú 25.671.994 eur. Miestne dane pre rok 2026 sú zvýšené o 151.118 eur oproti roku 2025.
Najväčší objem financií z mestského rozpočtu, a to takmer 26 miliónov eur, je pre oblasť školstva. Pre kultúru a šport je to vyše 18 miliónov eur. Sociálne služby a zdravotníctvo budú hospodáriť s hodnotou 2,5 milióna eur, na cestovný ruch vyčlenili poslanci takmer 500.000 eur. Bývanie a služby občanom budú mať v ďalšom roku takmer 25 miliónov eur. Na životné prostredie je 7.908.405 eur, na dopravnú infraštruktúru takmer 16 miliónov eur. Pre výbory mestských častí bude suma 50.000 eur a bude to podľa počtu obyvateľov.
Kapitálové výdavky, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 53 miliónov eur. V budúcom roku chce samospráva napríklad vybudovať parkovisko pri Materskej škole 1. mája za 150.000 eur, rekonštrukciu Základnej školy Hrnčiarska naplánovali na 410.800 eur. Na obnovu Pustého hradu je to 1,5 milióna eur, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Nográdyho ulici bude za 30.000 eur.
Na mestskú plaváreň to je vyše 15 miliónov eur, na polopodzemné kontajnery 100.000 eur. Vo výdavkoch je zahrnutá aj položka 753.000 eur pre parkovaciu politiku. Na cestnú dopravu je to 10.399.239 eur. „Počítame s prijatím úverov, napríklad na výstavbu plavárne a verejné osvetlenie,“ objasňuje samospráva. Pripomína, že nepristupuje k zvyšovaniu poplatku za odpad ani daní za byty, stavby na bývanie, chaty či garáže. Zároveň mesto v roku 2026 neuvažuje o vyplácaní dotácií.
Poslanci zároveň na podnet viceprimátora Ľubomíra Zdúta-Šťastného schválili z prebytku z roku 2025 obnovu toaliet v súkromnej základnej škole na Jilemnického ulici. Jej budova je majetkom mesta.
