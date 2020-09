Mestské hotely žiadajú o pomoc, chcú zabrániť hromadnému prepúšťaniu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Mestské hotely, reštaurácie a subjekty podnikajúce v krajských a okresných mestách sa obracajú na vládu otvoreným listom a žiadajú o pomoc. Poukazujú na nulové tržby, čo pre mnohé mestské hotely môže byť likvidačné, a chcú zabrániť hromadnému prepúšťaniu. Ako možné riešenia navrhujú príspevok na fixné náklady, zníženie DPH na ubytovacie a reštauračné služby či napríklad odpustenie sociálnych odvodov.



Predstavitelia mestského turizmu podotýkajú, že tržby mnohých mestských hotelov sú už piaty mesiac na nule. V júli tohto roka tak klesol počet zamestnancov v biznis hoteloch v porovnaní s februárom takmer o tretinu. "Ďalšie prepúšťanie zvažuje ešte aj v súčasnosti približne polovica týchto hotelov. Blížiaca sa jesenná sezóna je poznačená úplným výpadkom kongresovej turistiky a 80 % výpadkom individuálnych korporátnych klientov," upozornili.



Najhoršia situácia je pritom podľa nich v Bratislavskom kraji, kde je až o 82,8 % menej hostí ako vlani. Väčšinu hostí v tomto kraji dlhodobo tvoria zahraniční návštevníci. Prepad ubytovaných hostí na úrovni 90 % oproti minulému roku hlásia aj Košice. "Myslite, prosím, aj približne na 8000 zamestnancov a ich rodiny, ktoré žijú už takmer pol roka v neistote a s veľmi neistými vyhliadkami do budúcnosti," apelovali na vládu. Zástupcovia mestských hotelov zároveň skonštatovali, že prípadné prepúšťanie sa netýka len priamych zamestnancov hotelov, ale aj dodávateľov v regiónoch, ktorí sú na hotel napojení.



Poukázali na to, že vláda deklarovala podporu kongresovej turistiky a podporu novovznikajúcej agentúry cestovného ruchu. "Bez mestských hotelov sa nedá realizovať žiadne kultúrne či kongresové podujatie medzinárodného významu a ani rozvoj krajského či okresného mesta, regiónu či kraja," zdôraznili.



Zároveň pripravili návrhy riešení, ktoré by mohli zmierniť dosahy pandémie na odvetvie mestského turizmu a gastronómie. Zahŕňajú príspevok na fixné náklady pri poklese tržieb o viac ako 40 % oproti minulému roku podľa rakúskeho modelu do výšky 75 %. Navrhujú tiež zníženie DPH na 5 % na ubytovacie a reštauračné služby na tento a nasledujúci rok a zníženie DPH na 10 % v rokoch 2022 až 2024. Predstaviť by si vedeli tiež "reštartbonus" pri prijímaní nových zamestnancov. Zmierniť vplyv krízy by podľa nich pomohlo aj odpustenie sociálnych odvodov na tento a nasledujúci rok a v rokoch 2022 až 2024 odklad sociálnych odvodov pri splatnosti od roku 2025. Medzi opatreniami spomínajú tiež kurzarbeit či zákaz prijímania noriem, ktoré by viedli k zvýšeniu administratívnej a finančnej záťaže. Zároveň chcú zabezpečiť, aby všetky príspevky, dotácie v rámci štátnej podpory v koronakríze neboli súčasťou daňového základu.



K výzve spoločnosti Best Hotel Properties sa pripojili aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), Bratislava Tourist Board (BTB), Asociácia organizácií cestovného ruchu (AOCR), Bratislavská hotelová asociácia, Košická hotelová asociácia či Košice – Turizmus (oblastná organizácia cestovného ruchu.