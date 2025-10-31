Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo rozpočet na budúci rok

Bežné príjmy schválili poslanci vo výške 65,86 milióna eur, kapitálové príjmy vo výške 11.100 eur.

Autor TASR
Martin 31. októbra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Martine v piatok schválili rozpočet na budúci rok. Rozpočet schválili ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške takmer 70,88 milióna eur. Za prijatie rozpočtu hlasovalo 17 z 29 prítomných poslancov.

Bežné príjmy schválili poslanci vo výške 65,86 milióna eur, kapitálové príjmy vo výške 11.100 eur. Príjmové finančné operácie sú navrhnuté v sume viac ako päť miliónov eur.

Bežné výdavky by mali byť vo výške 63,47 milióna eur, kapitálové výdavky vo výške takmer 5,83 milióna eur. Vo výdavkových finančných operáciách počíta rozpočet so sumou 1,58 milióna eur.

Martinské mestské zastupiteľstvo malo o rozpočte rokovať už 23. októbra. Po 20 minútach musel primátor Ján Danko rokovanie prerušiť pre nedostatočnú účasť poslancov. Keďže ani pri opakovanej prezentácii v sále nebolo prítomných minimálne 16 poslancov, primátor bol nútený rokovanie zvolať na nový termín 31. októbra.
