Mestskú autobusovú dopravu v Ružomberku čakajú od 1. júla zmeny

Ružomberok 28. júna (TASR) - Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Ružomberku čakajú od 1. júla zmeny. Začína sa prázdninový režim a niektoré linky budú optimalizovať. TASR o tom v piatok informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



"Zmeny sa dotknú najmä menej využívaných liniek autobusov v okrajových častiach, na nosných linkách nastanú zmeny v popoludňajšej špičke z 20-minútového na 30-minútový takt," priblížil hovorca.



Mesto predčasne ukončilo zmluvu s prevádzkovateľom MAD Blaguss Slovakia. Dopravné služby však bude poskytovať naďalej, kým samospráva vo verejnom obstarávaní nenájde nového dopravcu. Dôvodom na ukončenie spolupráce je zámer zefektívniť a optimalizovať MAD v meste. V prechodnom období bude autobusová doprava zabezpečovaná s niekoľkými zmenami. "Najdôležitejšou je zníženie rozsahu poskytovaných služieb MAD, čo v praxi znamená redukciu liniek, ktoré boli cestujúcimi využívané minimálne. Na linkách 2 a 3, ktoré sú ťažiskové pre MAD a tvoria základ dopravy, nastali zmeny iba v popoludňajšej špičke z 20-minútového na 30-minútový takt," vysvetlil Miškovčík.



Podľa ružomberského primátora Ľubomíra Kubáňa je aktuálna optimalizácia liniek na úrovni asi 18 %, čo znamená redukciu výkonu o viac ako 117.000 kilometrov. Autobusy tak ročne prejdú asi 520.000 kilometrov oproti súčasným viac ako 636.000. "Zmeny by mali cestujúci pocítiť len minimálne a výrazne sa nedotknú využívaných liniek a špičiek najmä ráno, keď deti cestujú do školy a rodičia do práce. Nikto z nás nemá záujem prevádzkovať MAD, ktorá nevyhovuje cestujúcim a nebudú ju využívať. Naopak, v nasledujúcom období sa chceme viac zamerať na podporu a motiváciu k využívaniu hromadnej dopravy," podotkol Kubáň.



Primátor avizoval aj ďalšie zmeny, ktoré budú súčasťou prechodného obdobia v MAD. Mesto i dopravca sa zamerajú na dôslednejšiu kontrolu výberu cestovného, a to aj náhodnými kontrolami za účasti príslušníkov mestskej polície. Do dopravy by mali byť v nasledujúcom období zaradené aj ďalšie tri hybridné autobusy, ktoré podľa predpokladov dopravcu znížia emisie o 13 %.