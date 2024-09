Mestský súd Košice vyhlásil konkurz na spoločnosť Chemes v Humennom

Košice/Humenné 2. septembra (TASR) - Spoločnosť Chemes, ktorá je vlastníkom priemyselného parku a výrobcom tepla v Humennom, je v konkurze. Mestský súd Košice vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v pondelok. Konkurz uznal za hlavné insolvenčné konanie a ustanovil správcu podstaty Origon Recovery Solutions.



Spoločnosť Chemes podala návrh na konkurz sama, odôvodnila ho výpadkom tržieb spôsobeným prebiehajúcim sporom so spoločnosťou Východoslovenská energetika (VSE), týkajúcim sa úhrady za plyn a elektrinu spotrebovanú v posledných štyroch mesiacoch roku 2022. Spor sa týka sumy 19 miliónov eur.



Chemes za energie neplatil v tomto roku štátnemu SPP, čo musela riešiť vláda, ministerstvo hospodárstva a štátny MH Teplárenský holding (MHTH). Chemes predáva energie aj mestskej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, ktorá zásobuje teplom domácnosti v Humennom.



V júli MHTH predložil Chemesu komerčné ponuky na prevzatie dodávok energií do priemyselného parku, aby zachovali asi 1500 pracovných miest v parku aj jeho činnosť. Spoločnosti hrozilo pre neplatenie odpojenie od energií.



Pre spor týkajúci sa energií inštalovali v Humennom mobilné záložné zdroje teplej vody na troch miestach, aby zabezpečili dodávku pre obyvateľov. Toto riešenie vyrokovala samospráva so štátnym MHTH.