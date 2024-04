Prievidza ku koncu minulého roka dlžila vyše desať miliónov eur

Prievidza 29. apríla (TASR) - Mesto Prievidza ku koncu minulého roka dlžilo 10.044.463,37 eura. Dlh na jedného Prievidžana tak predstavoval 233,29 eura pri 43.057 obyvateľoch a celková úverová zadlženosť bola na úrovni 24,62 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2023, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta v minulom roku predstavovali 56.318.218,58 eura, jeho celkové výdavky k 31. decembru 2023 boli vo výške 51.471.801,69 eura. Na tvorbu rezervného fondu po vylúčení účelovo viazaných finančných prostriedkov samospráva použije 3.293.930,53 eura.



"Prebytok bol vysoký, keďže nám v minulom roku prišli dve neobvyklé platby. Bola to platba od štátu na riešenie migračných výziev vo výške 960.000 eur a čiastka 560.000 eur v podobe pomoci od štátu v súvislosti s infláciou," ozrejmil vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický.



Samospráva v minulom roku splácala desať úverov a dve návratné finančné výpomoci. Tretiu, ktorá bola určená na výpadok príjmov počas pandémie COVID-19 vo výške 900.000 eur, štát samosprávam odpustil.



"Celkový dlh v minulom roku sa oproti roku 2022 znížil o 1,33 milióna eur, čo je približne šesť percentuálnych bodov. Celková zadlženosť tak, ako nám to zákon prikazuje, je 24,62 percenta. Ide o historicky najnižší dlh za posledných viac ako 15 rokov," priblížil Bielický.



Zadlženosť tak podľa neho predstavuje vybudovanie veľmi dobrej pozície do budúcnosti na to, aby mesto mohlo využiť nenávratné zdroje financovania a peniaze z návratných zdrojov - úverov na spolufinancovanie investícií.