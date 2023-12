Šaľa 1. decembra (TASR) - Mesto Šaľa hospodárilo v prvých troch kvartáloch roku 2023 s prebytkom. Ako uviedla radnica, za obdobie od januára do konca septembra dosiahol výšku 418.352 eur.



Podľa prednostky mestského úradu Jany Nitrayovej rástli bežné príjmy mesta rýchlejšie ako výdavky, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť finančnú rezervu do ďalšieho obdobia. "Najvyšší podiel na plnení bežných príjmov vykazujú daňové príjmy, ktoré sú naplnené v celkovej výške 9.979.745 eur, čo predstavuje 75,25-percentné plnenie rozpočtu. Medziročne vzrástli o 860.068 eur," uviedol mestský úrad.



Súčasne s rastom príjmov mesta však rástli aj jeho výdavky. "Za obdobie január až september 2023 sú čerpané bežné výdavky v celkovej výške 18.150.321 eur, čo je 70,71-percenté čerpanie rozpočtu. "Výdavky sa medziročne zvýšili spolu o 1.914.733 eur a boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023," pripomenul magistrát.



Ako skonštatovala radnica, nárast bežných výdavkov súvisí predovšetkým s postupným dofinancovaním oblastí, ktoré boli v čase pandémie utlmené. Spolu so vzdelávaním sú to aj kultúrne a ďalšie aktivity. "Okrem toho po vypuknutí vojny na Ukrajine a hlavne začiatkom roka 2023 výrazne vzrástli výdavky na energie, ktoré sa za deväť mesiacov medziročne zvýšili približne o 35 percent," informoval mestský úrad.



Ako doplnil, hospodárenie samosprávy aj naďalej komplikujú viaceré faktory. "Pripravované reformy s nevyčíslenými dosahmi, zdražovanie energií, tovarov, služieb a materiálu výrazne ovplyvňujú ďalšie fungovanie. Ekonomické prognózy sú stále neisté a meniace sa v čase. Len veľmi ťažko vieme predpovedať, ako sa situácia vyvinie do konca roka a na najbližšie obdobie," uviedol mestský úrad.



Podľa Nitrayovej sa mesto snaží zmierňovať ekonomické následky a zároveň sa usiluje vykompenzovať dva roky pandémie bez kultúry, športu a spoločenského života. "Napätú situáciu počas prvých troch mesiacov čiastočne upokojila v apríli finančná pomoc štátu v podobe uvoľnených prostriedkov z daní z príjmov právnických osôb v sume približne 632.000 eur. Mesto tiež získalo finančnú pomoc za ubytovaných ukrajinských obyvateľov v sume 397.000 eur a v októbri boli pripísané finančné prostriedky na zmiernenie následkov inflácie v hodnote 127.000 eur," dodala Nitrayová.