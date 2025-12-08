< sekcia Ekonomika
Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám
Ide o prvý prípad, keď Meta takúto možnosť ponúkne na svojich sociálnych sieťach, skonštatovala Komisia, ktorá pôsobí ako digitálny a protimonopolný regulačný úrad v európskom bloku.
Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebook a Instagram, poskytne užívateľom v Európskej únii (EÚ) väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a bude sa im zobrazovať menej personalizovaných reklám. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Komisia uviedla, že americký technologický gigant sa zaviazal sprístupniť túto možnosť od januára 2026, v snahe urovnať právny spor s EÚ, ktorý sa týka jeho systému „pay or consent“, teda zaplať alebo súhlas s reklamou a za ktorý dostal pokutu 200 miliónov eur.
„Meta poskytne používateľom efektívnu možnosť výberu medzi súhlasom so zdieľaním všetkých svojich údajov a zobrazovaním plne personalizovanej reklamy a rozhodnutím zdieľať menej osobných údajov a dostávať obmedzenejšiu personalizovanú reklamu,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Ide o prvý prípad, keď Meta takúto možnosť ponúkne na svojich sociálnych sieťach, skonštatovala Komisia, ktorá pôsobí ako digitálny a protimonopolný regulačný úrad v európskom bloku.
Aj skupiny na ochranu ľudských práv kritizovali systém „pay or consent“, v rámci ktorého musia užívatelia buď zaplatiť, aby sa vyhli zhromažďovaniu údajov, alebo súhlasiť so zdieľaním svojich údajov s Facebookom a Instagramom, aby mohli naďalej bezplatne používať tieto platformy.
Vyšetrovanie komisie v apríli dospelo k záveru, že tento model porušuje zákon o digitálnych trhoch (DMA). V apríli preto EK udelila spoločnosti Meta pokutu 200 miliónov eur za porušenie zákona DMA. Meta sa tak zaviazala k zmenám, ktoré sú v súlade so zákonom DMA.
Komisia uviedla, že americký technologický gigant sa zaviazal sprístupniť túto možnosť od januára 2026, v snahe urovnať právny spor s EÚ, ktorý sa týka jeho systému „pay or consent“, teda zaplať alebo súhlas s reklamou a za ktorý dostal pokutu 200 miliónov eur.
„Meta poskytne používateľom efektívnu možnosť výberu medzi súhlasom so zdieľaním všetkých svojich údajov a zobrazovaním plne personalizovanej reklamy a rozhodnutím zdieľať menej osobných údajov a dostávať obmedzenejšiu personalizovanú reklamu,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Ide o prvý prípad, keď Meta takúto možnosť ponúkne na svojich sociálnych sieťach, skonštatovala Komisia, ktorá pôsobí ako digitálny a protimonopolný regulačný úrad v európskom bloku.
Aj skupiny na ochranu ľudských práv kritizovali systém „pay or consent“, v rámci ktorého musia užívatelia buď zaplatiť, aby sa vyhli zhromažďovaniu údajov, alebo súhlasiť so zdieľaním svojich údajov s Facebookom a Instagramom, aby mohli naďalej bezplatne používať tieto platformy.
Vyšetrovanie komisie v apríli dospelo k záveru, že tento model porušuje zákon o digitálnych trhoch (DMA). V apríli preto EK udelila spoločnosti Meta pokutu 200 miliónov eur za porušenie zákona DMA. Meta sa tak zaviazala k zmenám, ktoré sú v súlade so zákonom DMA.