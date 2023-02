Meta plánuje nové kolo rušenia pracovných miest

Washington 22. februára (TASR) - Meta Platforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, plánuje nové kolo rušenia pracovných miest v rámci reorganizácie a znižovania počtu zamestnancov. Mohlo by zasiahnuť tisíce zamestnancov, uviedli v stredu noviny Washington Post. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Minulý rok prepustila spoločnosť viac ako 11.000 zamestnancov, zhruba 13 % jej pracovnej sily, pretože zápasila s prudko rastúcimi nákladmi a slabým reklamným trhom.



Washington Post s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou napísal, že Meta teraz plánuje posunúť niektorých vedúcich pracovníkov na nižšie pozície, čím sa zredukujú vrstvy riadenia.



Meta sa k správe odmietla vyjadriť, ale jej hovorca Andy Stone citoval niekoľko predchádzajúcich vyjadrení šéfa Marka Zuckerberga, ktoré naznačujú, že ďalšie škrty sú na ceste.



Zuckerberg začiatkom tohto mesiaca investorom povedal, že minuloročné prepúšťanie bolo "začiatkom zamerania sa na efektivitu a nie koncom". A dodal, že bude pracovať na "okresaní organizačnej štruktúry a odstránení niektorých vrstiev stredného manažmentu".



Minuloročné prepúšťanie bolo prvým v 18-ročnej histórii spoločnosti Meta. Aj ďalšie technologické firmy rušia tisíce pracovných miest vrátane Alphabet, materskej spoločnosti internetového vyhľadávača Google, Microsoftu a ďalších.



Meta agresívne prijímala ľudí počas pandémie ochorenia COVID-19, keď čelila prudkému nárastu využívania sociálnych médií. Ale jej podnikanie v roku 2022 zasiahlo obmedzenie výdavkov na reklamu v súvislosti s rýchlo rastúcimi úrokovými sadzbami.



Meta, ktorá mala kedysi hodnotu viac ako 1 bilión USD (939,50 miliardy eur), má teraz podľa odhadov hodnotu 446 miliárd USD.



Spoločnosť uviedla, že zredukuje kancelárske priestory, zníži diskrečné výdavky a predĺži zmrazenie náboru do roku 2023, aby stlačila náklady.