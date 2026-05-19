Meta plánuje prepustiť desať percent zamestnancov na celom svete
Autor TASR
New York 19. mája (TASR) - Technologický koncern Meta plánuje prepustiť 10 % svojich zamestnancov po celom svete a uskutočniť rozsiahlu reštrukturalizáciu s dôrazom na rozvoj umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na interný dokument spoločnosti.
Riaditeľka pre ľudské zdroje Janelle Galeová zároveň v dokumente oznámila organizačné zmeny, v rámci ktorých by sa malo približne 7000 zamestnancov presunúť do nových projektov v oblasti AI. Materský koncern sociálnych sietí Facebook a Instagram počíta aj s rušením vedúcich pozícií a vytváraním menších tímov, čo podľa Galeovej zvýši produktivitu spoločnosti.
Spoločnosť medializované informácie odmietla komentovať. Celkovo sa prepúšťanie a presuny týkajú približne 20 percent zamestnancov, uvádza sa ďalej v dokumente. Meta podľa vlastných údajov zamestnávala koncom marca 2026 takmer 78.000 ľudí.
