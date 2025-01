Meta plánuje v roku 2025 vložiť do rozvoja AI 60 až 65 miliárd USD

New York 25. januára (TASR) - Spoločnosť Meta, vlastník sociálnych sieti Facebook a Instagram, plánuje v tomto roku opäť vo veľkom investovať do rozvoja umelej inteligencie (AI). "Tento rok bude pre umelú inteligenciu kľúčový," oznámil v piatok (24. 1.) generálny riaditeľ spoločnosti Mark Zuckerberg a dodal, že do príslušnej infraštruktúry mieni vložiť 60 až 65 miliárd amerických dolárov (57,3 až 62,07 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investičný plán podľa Mety zahŕňa dátové centrum dostatočne veľké na to, aby pokrylo veľkú časť newyorskej štvrte Manhattan. V roku 2024 koncern podľa odhadov v segmente AI investoval 38 až 40 miliárd USD. Najnovším oznámením sa Meta pridáva k ďalším americkým technologickým gigantom. Najväčší svetoví poskytovatelia cloudových služieb Amazon Web Services (AWS), Microsoft a Google už skôr informovali, že do rozširovania dátových centier využívajúcich umelú inteligenciu plánujú tento rok investovať desiatky miliárd USD.



(1 EUR = 1,0472 USD)