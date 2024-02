Meta Platforms chce označovať obrázky vytvorené umelou inteligenciou

New York 6. februára (TASR) - Americký internetový gigant Meta Platforms chce v budúcnosti identifikovať všetky obrázky vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI) v online sieťach skupiny, a tým zvýšiť transparentnosť pre používateľov. Materská spoločnosť Facebooku a Instagramu zároveň v utorok oznámila, že spolupracuje s ďalšími technologickými skupinami na spoločnom štandarde v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Nový štandard by mal umožniť lepšie rozpoznávanie a zodpovedajúce označovanie obsahu vytvoreného umelou inteligenciou. Meta má v úmysle v najbližších mesiacoch identifikovať a označovať všetky obrázky vytvorené umelou inteligenciou, ktoré zverejňujú používatelia jej sociálnych sietí Facebook, Instagram a Threads.



Meta už používa takéto označenia pre obrázky vytvorené pomocou vlastných nástrojov umelej inteligencie. V budúcnosti by chcela mať k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia takto označovať aj obrázky z iných programov, ako sú Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney a Shutterstock.