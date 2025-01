Meta Platforms dosiahla v 4. štvrťroku výrazný nárast tržieb a zisku

San Francisco 30. januára (TASR) - Spoločnosť Meta Platforms (Meta) zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka výrazný nárast tržieb a zisku, najmä vďaka vyšším príjmom z reklamy na svojich sociálnych sieťach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Spoločnosť, pod ktorú patria sociálne siete Facebook a Instagram, v stredu (29. 1.) oznámila, že v októbri až decembri zarobila 20,83 miliardy dolárov (20,04 miliardy eur) alebo 8,02 USD na akciu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o 49 %. V aktuálnom štvrťroku Meta očakáva tržby vo výške 39,5 až 41,8 miliardy USD.



Generálny riaditeľ spoločnosti Mark Zuckerberg vyjadril očakávanie, že Meta bude lídrom na trhu "vysoko inteligentných a personalizovaných" asistenčných služieb využívajúcich umelú inteligenciu (AI), ku ktorým bude mať v roku 2025 prístup viac ako jedna miliarda ľudí.



Spoločnosť ďalej uviedla, že v roku 2025 očakáva výdavky v rozpätí 114 až 119 miliárd USD, a to v dôsledku nákladov na infraštruktúru a odmeny pre zamestnancov. Meta k 31. decembru 2024 zamestnávala 74.067 ľudí, čo je o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku.



Meta tiež oznámila, že súhlasí so zaplatením 25 miliónov USD, aby urovnala žalobu, ktorú voči spoločnosti podal americký prezident Donald Trump po tom, ako mu po útoku jeho prívržencov na Kapitol zo 6. januára 2021 pozastavila účty na jeho sociálnych sieťach. Hovorca spoločnosti uviedol, že veľká väčšina tejto sumy, konkrétne 22 miliónov USD, poputuje do fondu pre budúcu Trumpovu prezidentskú knižnicu.



"Tento rok bude tiež veľkým rokom pre redefinovanie našich vzťahov s vládami," povedal Zuckerberg v konferenčnom hovore s analytikmi po zverejnení kvartálnych výsledkov. "Teraz máme americkú administratívu, ktorá je hrdá na naše popredné spoločnosti, uprednostňuje víťazstvo amerických technológií a bude brániť naše hodnoty a záujmy v zahraničí. A som optimistický, pokiaľ ide o pokrok a inovácie, ktoré sa tým uvoľnia," dodal Zuckerberg.



(1 EUR = 1,0396 USD)