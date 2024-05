Meta System získa investičný stimul k výrobe nabíjačiek elektromobilov

Bratislava 2. mája (TASR) - Spoločnosť Meta System Slovakia plánuje investovať do nového závodu na palubné nabíjačky pre elektromobily v Trnave viac ako 126 miliónov eur. Na tento zámer získa štátny investičný stimul 9,25 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý vo štvrtok schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby, ktorá bude vyrábať palubné nabíjačky pre elektromobily. Investícia bude zahŕňať náklady na prestavbu prenajatých budov pre potreby výrobnej činnosti prijímateľa, obstaranie nových technológií vrátane technológie spĺňajúcej koncepciu Priemysel 4.0 a náklady na prenájom budov," priblížilo v schválenom návrhu Ministerstvo hospodárstva SR.



Rezort uviedol, že firma plánuje vynaložiť v rokoch 2023 až 2028 minimálne 126,155 milióna eur ako oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení, ako aj na nájom budov. V priamej súvislosti s investíciou plánuje do konca roka 2029 vytvoriť 494 nových pracovných miest.



Spoločnosť pôvodne požiadala o poskytnutie investičnej pomoci v celkovej sume 22,5 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý majetok a úľavy na dani z príjmov. Ministerstvo hospodárstva jej po posúdení žiadosti navrhlo stimul v celkovej hodnote 9,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov, s čím firma súhlasila.



Prijímateľ je súčasťou skupiny Deren Electronic so sídlom v Číne. Materská spoločnosť Shenzhen Deren Electronic bola založená v roku 1992 a zameriava sa najmä na trh s konektormi, komponentmi pre domáce spotrebiče, spotrebnú a automobilovú elektroniku a telematické technológie. Od roku 2006 je kótovaná na burze v Šen-čene. V Číne sa nachádza celkovo 26 závodov skupiny. Vo svete má sedem pobočiek, napríklad v Spojených štátoch amerických, Taliansku a Luxembursku.