Autor TASR
New York 15. marca (TASR) - Meta údajne plánuje rozsiahle prepúšťanie, ktoré by sa mohlo dotknúť 20 % alebo viac pracovných miest, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.
Firma sa snaží kompenzovať vysoké náklady na infraštruktúru umelej inteligencie (AI) a zvýšiť efektivitu, ktorú majú priniesť pracovníci podporovaní AI. Termín ani rozsah prepúšťania zatiaľ nie sú stanovené. Podľa dvoch zdrojov vedenie v posledných týždňoch naznačilo plány ďalším manažérom a požiadalo ich, aby začali pripravovať úsporné opatrenia.
„Sú to špekulatívne informácie týkajúce sa hypotetických opatrení,“ reagoval hovorca Mety Andy Stone.
Ak by sa Meta rozhodla zredukovať počet pracovných miest o 20 %, išlo by o najväčšie prepúšťanie od reštrukturalizácie z konca roka 2022 a začiatku 2023. K 31. decembru firma zamestnávala takmer 79.000 ľudí. V novembri 2022 prepustila 11.000 zamestnancov (asi 13 % pracovnej sily) a o štyri mesiace neskôr oznámila zrušenie ďalších 10.000 pracovných miest.
Šéf Mety Mark Zuckerberg v uplynulom roku tlačil na agresívnejší postup v oblasti generatívnej AI. Meta ponúka mimoriadne vysoké platy, v niektorých prípadoch v hodnote stoviek miliónov dolárov na štyri roky, aby prilákala špičkových výskumníkov do nového tímu superinteligencie.
Firma plánuje do roku 2028 investovať 600 miliárd USD (522,83 miliardy eur) do výstavby dátových centier. Tento týždeň kúpila platformu Moltbook určenú pre AI agentov a podľa skorších informácií ju akvizícia čínskeho AI startupu Manus bude stáť najmenej 2 miliardy USD.
Zuckerberg už skôr signalizoval, že investície prinesú vyššiu efektivitu, keď v januári uviedol, že „projekty, ktoré kedysi vyžadovali veľké tímy, dnes zvládne jeden veľmi talentovaný človek“.
(1 EUR = 1,1476 USD)
