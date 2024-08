Meta v 2. štvrťroku dosiahla čistý zisk 13,5 miliardy USD

Menlo Park 1. augusta (TASR) - Internetová spoločnosť Meta Platforms (Meta), vlastník sociálnych sietí Facebook a Instagram, v druhom štvrťroku výrazne zvýšila svoje príjmy aj zisk. Spoločnosť v stredu (31. 7.) oznámila, že so silným rastom počíta aj v ďalšom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby za tri mesiace do konca júna vzrástli o 22 % na 39,1 miliardy dolárov (36,11 miliardy eur). V aktuálnom štvrťroku ich teraz spoločnosť očakáva v rozpätí 38,5 až 41 miliárd USD.



Zisk vzrástol o 73 % na takmer 13,5 miliardy USD. Vďaka tomuto finančnému vankúšu chce zakladateľ a generálny riaditeľ Mark Zuckerberg pokračovať v investíciách do vývoja umelej inteligencie (AI). Chatbot Meta AI je na najlepšej ceste stať sa do konca roka najpoužívanejším asistentom s umelou inteligenciou na svete, zdôraznil Zuckerberg po prezentácii výsledkov.



Plány v oblasti AI si vyžadujú vysoké investície. Výdavky spoločnosti Meta sa v poslednom štvrťroku zvýšili o 7 % na 24,22 miliardy USD. Na tento rok Meta predpokladá náklady vo výške 37 až 40 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0828 USD)