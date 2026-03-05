< sekcia Ekonomika
Meta v EÚ dočasne sprístupní WhatsApp konkurenčným chatbotom s AI
Meta pravdepodobne odvrátila právne kroky, ktorými jej bezprostredne hrozila Európska komisia (EK) v spore o porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Americký internetový koncern Meta pod tlakom Európskej únie dočasne sprístupňuje svoju komunikačnú platformu WhatsApp konkurenčným poskytovateľom asistenčných služieb na báze umelej inteligencie (AI). Toto opatrenie je ohraničené na 12 mesiacov, oznámila vo štvrtok materská spoločnosť sociálnej siete Facebook.
Meta pravdepodobne odvrátila právne kroky, ktorými jej bezprostredne hrozila Európska komisia (EK) v spore o porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Konkurenti však budú musieť za prístup k platforme uhradiť poplatok. EK uviedla, že krok americkej spoločnosti preskúma a posúdi jeho potenciálny vplyv na otvorené protimonopolné konanie. Výkonný orgán EÚ začiatkom februára pohrozil vydaním predbežného opatrenia s cieľom prinútiť Metu, aby platformu WhatsApp sprístupnila konkurenčným poskytovateľom chatbotov s umelou inteligenciou.
„Počas nasledujúcich 12 mesiacov budeme v Európe podporovať všeobecné chatboty s AI pomocou rozhrania WhatsApp Business API v reakcii na regulačný proces Európskej komisie,“ uviedol hovorca spoločnosti Meta. „Veríme, že týmto krokom sa eliminuje potreba akejkoľvek bezprostrednej intervencie, keďže Európskej komisii to poskytne čas potrebný na uzavretie vyšetrovania,“ dodal.
