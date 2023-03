Meta zruší ďalších 10.000 pracovných miest

Menlo Park 14. marca (TASR) - Meta Platforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, ruší ďalších 10.000 pracovných miest a neobsadí 5000 otvorených pozícií, pretože znižuje náklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Meta v utorok oznámila, že koncom apríla zníži veľkosť svojho náborového tímu, urobí ďalšie škrty vo svojich technologických skupinách a potom koncom mája vo svojich obchodných skupinách. Ďalšie kolo prepúšťania nasleduje zhruba štyri mesiace po tom, ako zrušila 11.000 miest. Meta ako prvá veľká technologická spoločnosť oznámila druhé kolo hromadného prepúšťania.



"Bude to ťažké a nedá sa to obísť," povedal generálny riaditeľ Mark Zuckerberg. "Bude to znamenať rozlúčku s talentovanými a zanietenými kolegami, ktorí boli súčasťou nášho úspechu," dodal.



Spoločnosť so sídlom v Menlo Park v Kalifornii investovala miliardy dolárov, aby sa preorientovala na virtuálny svet - metaverse. Vo februári oznámila nižší zisk a tržby za 4. štvrťrok 2022. Dôvodom bol pokles výdavkov na online reklamu od firiem, ktoré čelia vysokej inflácii a rastúcim úrokovým sadzbám. A tiež zvýšená konkurencia zo strany rivalov, ako je Tiktok.



"Keď som tento rok hovoril o efektívnosti, povedal som, že časť z našej práce bude zahŕňať odstraňovanie pracovných miest, čo poslúži na vybudovanie štíhlejšej, technologickejšej spoločnosti a zlepšenie našej výkonnosti," povedal Zuckerberg.



Cieľom širšej reštrukturalizácie spoločnosti Meta je zoštíhliť organizačnú štruktúru, zrušiť projekty s nižšou prioritou a znížiť mieru náboru zamestnancov.



Zhoršujúca sa situácia v ekonomike priniesla sériu hromadných prepúšťaní v podnikovom sektore v celej Amerike od bánk na Wall Street, ako sú Goldman Sachs a Morgan Stanley, až po veľké technologické firmy vrátane Amazon.com a Microsoft.



Technologický priemysel od začiatku roka 2022 prepustil viac ako 280.000 ľudí, pričom ďalších zhruba 40 % zamestnancov príde podľa odhadu expertov o prácu tento rok.