MetLife a Global Citizen oznámili významné partnerstvo
Partnerstvo pre podporu ekonomických zmien a odolnejších komunít.
Autor OTS
New York 6. novembra (OTS) - Na tohtoročnom septembrovom festivale Global Citizen Festival v americkom New Yorku oznámila spoločnosť MetLife začiatok trojročnej spolupráce s najväčším svetovým hnutím za ukončenie extrémnej chudoby - Global Citizen.
Partnerstvo spoločností stavia na silných stránkach a dlhoročnej histórii MetLife v oblasti posilňovania ekonomickej bezpečnosti a budovania odolnejších komunít. To Global Citizen využije k ďalšiemu napĺňaniu svojho poslania, aj k riešeniu naliehavých výziev, ktorým čelia komunity po celom svete.
MetLife, ako hlavný partner Global Citizen, poskytne finančnú podporu, dobrovoľníctvo zamestnancov i svoj globálny dosah. Cieľom je podporiť transformačné iniciatívy v oblasti vzdelávania a ekonomickej stability. Nadácia MetLife, ako zakladajúci darca Fondu FIFA pre vzdelávanie občanov, okrem toho venuje deväť miliónov dolárov. Cieľom fondu je získať 100 miliónov dolárov na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a športu pre deti po celom svete.
Jedným zo základných kameňov Nadácie MetLife od svojho založenia pred takmer 50 rokmi je podpora edukácie. Konkrétne sú to podpora vzdelávania vo financiách, ale aj v oblasti STEM – teda v oblasti prírodných vied, technológií, techniky a matematiky. Ďalej sú to mentoring a školenia zručností ako súčasť daru Nadácie, ktorá pripravuje študentov z celého sveta na svetlejšiu budúcnosť.
„V MetLife veríme, že v kľúčových okamžikoch musíme byť tu pre ľudí a komunity a mať jasný cieľ – budovať sebavedomejšiu budúcnosť pre všetkých,“ povedal prezident a generálny riaditeľ MetLife Michel Khalaf. „Naše partnerstvo s Global Citizen povedie k pozitívnym zmenám tým, že bude podporovať finančné zdravie, rozvíjať príležitosti k vzdelávaniu a budovať silné a sebavedomé komunity. Spoločne s MetLife Foundation sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Global Citizen a toto partnerstvo nadväzuje na odkaz Nadácie MetLife, ktorá od roku 1976 darovala už viac ako miliardu dolárov,“ dodal.
Partnerstvo MetLife s Global Citizen je príkladom trvalého záväzku budovať odolnejšie komunity. Táto spolupráca zároveň vytvára zmysluplné príležitosti pre zapojenie sa zamestnancov, ich dobrovoľníctvo a aktívnu účasť vo vzdelávaní a programoch odolnosti komunít.
„Z celého srdca veríme v silu partnerstva pri riešení najzložitejších problémov, ktorým náš svet čelí,“ zdôraznil spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Global Citizen Hugh Evans. „Nové partnerstvo medzi spoločnosťami MetLife Foundation a Global Citizen bude kľúčové pre zvýšenie nášho dopadu a poslúži ako kľúčový katalyzátor našej spoločnej vízie urýchliť pokrok smerom k svetu, kde má každý príležitosť prosperovať,“ vyjadril očakávanie Evans.
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
O nadácii MetLife Foundation
Nadácia MetLife Foundation prispela od roku 1976 viac ako 1 miliardu dolárov na podporu finančného zdravia, ekonomického začleňovania a odolných komunít. Dnes nadácia spolupracuje s neziskovými organizáciami a zapája zamestnancov MetLife do rozširovania príležitostí po celom svete.
O hnutí Global Citizen
Global Citizen je najväčším svetovým hnutím za ukončenie extrémnej chudoby. Poháňané je priaznivcami po celom svete, vykonáva akcie prostredníctvom kampaní a udalosti, ktoré združujú lídrov v oblasti hudby, zábavy, verejnej politiky, médií, filantropie a podnikania. Od svojho založenia vynaložilo 49 miliárd dolárov na záväzky, ktoré ovplyvnili viac ako 1,3 miliardy životov.
