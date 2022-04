MetLife kompenzuje výpadok príjmu rodiča pri ošetrovaní dieťaťa

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.



O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com

Bratislava 1. apríla (OTS) - Takéto ochorenie či úraz dieťaťa bolí hneď dvakrát a to nielen samotného malého pacienta ale najmä jeho starostlivého rodiča.Počas ošetrovného rodič zároveň vo väčšine prípadov prichádza o časť príjmu a rodina okrem sústredenia sa na starostlivosť o dieťa je zaťažená aj touto skutočnosťou. Poisťovňa MetLife svojim novým poistením Ošetrovné dieťaťa zabezpečí finančnú istotu v prípade, keď dieťa potrebuje celodenné ošetrovanie a rodič alebo zákonný zástupca nemôže vykonávať svoju pracovnú činnosť.“ vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.Podľa Polekovej za ošetrujúcu osobu sa považuje človek uvedený v žiadosti o ošetrovné, ktorá ošetruje dieťa. Pritom toto dieťa môže byť vlastné, osvojené alebo zverené do starostlivosti. Zároveň ošetrujúca osoba musí byť v zamestnaneckom pomere alebo samostatne zárobkovo činná. Poistenie platí do veku dieťaťa 18 rokov.,“ povedala ďalej Poleková.Ďalším novým poistením od spoločnosti MetLife je poistenie Odkázanosť dieťaťa. Je určené deťom a ich rodičom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, ak dieťa zostane nesebestačné a odkázané na každodennú pomoc rodiča alebo opatrovateľa.povedala produktová špecialistka.Posledným z nových poistení k produktu Kamarát je Invalidita z mladosti, ktoré nadväzuje na Odkázanosť dieťaťa. Je určené deťom, na zabezpečenie finančnej istoty, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dospelosti.“ dodala Poleková.Poistenie Kamarát je možné nastaviť ako investičné životné poistenie so sporivou zložkou, alebo ako rizikové poistenie bez sporivej časti. Pre všetky poistené deti v rámci tohto poistenia MetLife poskytuje široké spektrum bezplatných asistenčných služieb. Súčasťou služieb je aj lekár na telefóne, linka na ktorej sa môže rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa kedykoľvek poradiť s lekárom ako postupovať v prípade zdravotných ťažkostí.