< sekcia Ekonomika
MetLife odštartovala už piaty ročník dobrovoľníckych aktivít
Piaty rok výsadby zelene odštartovali dobrovoľníci z MetLife v Budmericiach.
Autor OTS
Bratislava 23. apríla (OTS) - Životná poisťovňa MetLife tento rok odštartovala už piaty ročník svojich pravidelných dobrovoľníckych aktivít zameraných na výsadbu zelene. Tradícia, ktorá začala v roku 2022, priniesla za ten čas slovenskej prírode už približne 2000 nových stromov a kríkov. Najnovšia výsadba sa uskutočnila v polovici apríla v obci Budmerice.
Do sadenia sa zapojilo 30 dobrovoľníkov z radov zamestnancov poisťovne, ktorí spoločnými silami vysadili 200 ovocných kríkov v areáli miestnej základnej a materskej školy. Išlo o mix ríbezlí, černíc či muchovníkov.
„Stromy a kríky zohrávajú kľúčovú úlohu v prirodzenej rovnováhe krajiny. Zlepšujú kvalitu ovzdušia, regulujú klímu v okolí, chránia pôdu a vytvárajú zdravšie prostredie pre ľudí aj ďalšie generácie. Okrem praktického významu majú aj estetickú a úžitkovú hodnotu. Sme radi, že výsadba sa u nás postupne stala prirodzenou súčasťou dlhodobej zodpovednosti voči prírode,“ vysvetlila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.
Aktuálna aktivita, ktorá prebehla 14. apríla, bola v obci Budmerice v poradí už druhou výsadbou v réžii dobrovoľníkov z MetLife. „Spolupráca s občianskym združením Sadíme stromy a s obcou je vynikajúca. Počasie bolo fajn, hoci nám pri sadení už tradične trochu popršalo. Pokiaľ však nejde o silný dážď, práci to neprekáža,“ dodala Žgančíková.
Dobrovoľníctvo spojené s trvalou udržateľnosťou je jednou z hlavných priorít poisťovne MetLife. Týmito aktivitami spoločnosť na lokálnej úrovni prispieva ku globálnemu záväzku v oblasti trvalej udržateľnosti. Po celom svete a rovnako aj na Slovensku sa zamestnanci MetLife pravidelne a dobrovoľne pripájajú k rôznym ekologickým a filantropickým aktivitám, pretože aj malé lokálne kroky vedú k veľkému globálnemu dopadu.
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia,
anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
