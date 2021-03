MetLife opätovne obhájila pozíciu medzi Slovak Superbrands 2021

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Bratislava 18. marca (OTS) - MetLife tak už po siedmy krát získala ocenenie, ktorého titul je udeľovaný najvýznamnejším značkám pôsobiacim na Slovensku. Spoločnosť je zároveň jedinou životnou poisťovňou v rebríčku.povedal riaditeľ oddelenia marketingu a komunikácie MetLifeProgram Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii s dvoma cieľmi a to uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a zároveň ich prezentovať ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Program získal celosvetové uznanie a aktuálne je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch sveta.dodal Drdoš. Ocenené značky sú príkladom hodným nasledovania aj pre ďalšie spoločnosti. Program Superbrands sa ich preto snaží zviditeľňovať a zvyšovať povedomie o nich, aby sa tak mohli stať skutočnou inšpiráciou pre ďalšie spoločnosti.MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte http://www.metlife.sk