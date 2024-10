MetLife podporilo v jeden deň tri oblasti základných ľudských hodnôt

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.



MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.sk.

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com

Bratislava/Hurbanovo/Dunajský Klátov/Ohrady 9. októbra (OTS) - Každý človek má vo svojom živote vybudované základné hodnoty, o ktoré sa stará, pretože na nich stojí jeho existencia. Väčšina ľudí medzi ne zaraďuje zdravie, rodinu a životné prostredie, v ktorom žije. Tieto tri piliere nášho šťastia a spokojnosti si mimoriadne ctí aj poisťovňa MetLife. Spoločnosť preto cielene podporuje a spolupracuje s príslušnými komunitami zameranými na rozvoj daných oblastí.Bolo tomu tak aj v posledný septembrový deň, kedy zamestnanci MetLife na Slovensku priložili ruky k dielu v troch rozličných lokálnych aktivitách, zameraných práve na oblasť zdravia, rodiny a prírody.priblížila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.Konkrétne sa dobrovoľnícke aktivity vykonávali na troch miestach súčasne a to v Občianskom združení Liga proti rakovine, v Centre pre rodiny a deti Dedina Mládeže v Hurbanove a v obciach Dunajský Klátov a Ohrady, kde sa sadili kríky.objasnila Žgančíková.MetLife už od roku 2014 spolupracuje s Centrom pre rodiny a deti Dedina Mládeže. Preto Community day z 30. septembra neobišlo ani toto centrum so sídlom v Hurbanove. Približne 15 dobrovoľníkov pripravilo deťom spoločne strávený deň, ktorého súčasťou boli športové aktivity, hry, rozhovory a nechýbalo ani populárne preťahovanie lanom. „,“ povedala ďalej Žgančíková.Foto: MetLifeV rámci dobrovoľníctva nechýbala ani už tradičná aktivita na podporu prírody a trvalej udržateľnosti a to výsadba zelene, v spolupráci s občianskym združením Sadíme stromy. Tej sa zúčastnilo takmer 50 dobrovoľníkov v obciach Dunajský Klátov a Ohrady s cieľom vysadiť 500 kusov kríkov. Do sadenia sa pripojili aj ďalší spolupracovníci poisťovne, finanční sprostredkovatelia, ktorí zasadili ďalších 100 kríkov.,“ zdôraznila.Community day bol súčasťou celosvetového MetLife projektu Volunteering with purpose (Dobrovoľníctvo s cieľom), ktorý prebiehal na globálnej úrovni počas mesiacov august a september tohto roka. „Napriek tomu, že s organizáciami spolupracujeme už niekoľko rokov, je to zatiaľ najväčšia akcia venovaná dobrovoľníctvu s najväčším počtom zapojených zamestnancov a dobrovoľne odpracovaných hodín. Spoločne aj takýmito malými krokmi môžeme prispieť k veľkému dopadu na dané oblasti,“ dodala vedúca sekcie CSR MetLife.