MetLife podporuje komunity nielen finančne

Bratislava 10. februára (OTS) - Pre komunity je dôležitá nielen finančná podpora. Strávenie času s nimi, spoločné aktivity a vytvorenie zážitku je ďalším z dôležitých pilierov ich podpory. Vedia o tom aj zamestnanci spoločnosti MetLife, ktorí začiatkom februára sa opäť stretli s deťmi a zamestnancami z Centra pre deti a rodiny z Dediny Mládeže.Stretnutie sa tentoraz uskutočnilo mimo pôdy Centra a deti zažili výlet, vďaka ktorému spoznali nové miesta, ľudí a priniesol im dovtedy nepoznané zážitky. Išlo o návštevu centrály životnej poisťovne MetLife spojenú s malou prehliadkou centra hlavného mesta.priblížila dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLifeZ centrály sa následne presunuli pešo popri Dunaji do Starého mesta, pričom cestou obdivovali pamiatky ako pomník Ľudovíta Štúra, historickú budovu starého Slovenského národného divadla. Spoločne si zároveň užili obed v obľúbenom reťazci rýchleho občerstvenia a na záver si prevzali darčeky v podobe 11 notebookov, TV obrazovky a darčekové poukážky k vysvedčeniu.dodalaMetLife Centrum v Dedine Mládeže dlhodobo podporuje formou sponzorských darov, podielu z % dane, účasti na rôznych podujatiach, ktoré spoločnosť organizuje. Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa prioritne špecializuje na poskytovanie starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré ku prežitiu pekných dní v istote potrebujú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Je prvou lastovičkou na Slovensku v zriadení špecializovaných samostatných skupín pre deti s duševnými poruchami. Zároveň zabezpečuje starostlivosť aj o zdravé deti v samostatnej usporiadanej skupine, ako aj mladým dospelým. Súčasťou činností centra je aj práca s rodinou v teréne, s cieľom pomáhať vytvárať bezpečné, zdravé a podnetné prostredie, aby deti ostali súčasťou svojej biologickej rodiny. Fungujú prostredníctvom samostatne usporiadaných skupín, aktuálne je ich šesť. Skupiny sú pretransformované na rodinné typy, starostlivosť poskytujú deťom aktuálne už aj v troch profesionálnych náhradných rodinách.MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com