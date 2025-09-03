< sekcia Ekonomika
MetLife symbolizuje 30 rokov istoty, ktorá spája celé generácie
Tri desaťročia na Slovensku sú dôkazom, že aj v meniacom sa svete má zmysel veriť v istoty, ktoré pretrvávajú.
Autor OTS
Bratislava 3. septembra (OTS) – Presne pred tridsiatimi rokmi, 18. septembra 1995, získala MetLife od Národnej banky Slovenska (NBS) licenciu na pôsobenie na poisťovacom trhu. Odvtedy píše svoj slovenský príbeh - o dôvere, o stovkách zamestnancov a partnerov, ale najmä o tisícoch klientov, ktorých životy sa počas troch dekád preťali so službami tejto poisťovne. Je to aj príbeh o zodpovednosti – stáť pri ľuďoch v ich najťažších chvíľach, ale aj pomáhať im plniť sny.
Tri desaťročia na Slovensku sú dôkazom, že aj v meniacom sa svete má zmysel veriť v istoty, ktoré pretrvávajú. A medzi ne patria aj reálne fakty. Príkladom - počas spomínaných 30 rokov sa MetLife zaoberala s viac ako 252.500 nahlásenými poistnými udalosťami a klientom vyplatila vyše 240 miliónov eur.
„MetLife tento rok oslavuje 30 rokov od vstupu na slovenský trh s poistením. Po celý tento čas bola a naďalej aj zostáva oporou vo chvíľach, keď naši klienti z najrôznejších dôvodov náhle potrebovali rýchlu a účinnú pomoc,“ povedal riaditeľ marketingu a komunikácie CZ&SK MetLife Milan Drdoš.
Ako priblížil, v súčasnosti má MetLife viac ako 215.000 individuálnych klientov, ktorí sa na ňu počas svojej cesty životom plne spoliehajú. „Okrem toho MetLife na Slovensku poskytuje svoje služby aj 650 spoločnostiam, ktoré svojim 220.000 zamestnancom zabezpečujú skupinové životné poistenie ako zamestnanecký benefit. Dokopy tak MetLife na Slovensku aktuálne poisťuje viac ako 430.000 osôb,“ vysvetlil Drdoš .
Z pohľadu konkrétnych čísiel MetLife za 30 rokov finančne pomáhala v takmer 529.000 prípadoch. Za nimi je viac ako 140.000 konkrétnych klientov a ich blízkych, ktorým životné poistenie zaistilo prostriedky v čase nečakanej udalosti. Týkalo sa to klientov vo veku od 81 dní života až po 90 rokov.
V poistných udalostiach „viedli“ muži – až 60 percent z celkového počtu sa týkalo práve ich. Najčastejšie hlásenými poistnými udalosťami boli úrazy. MetLife počas svojho pôsobenia za ne svojim klientom vyplatila viac ako 88 milióna eur.
Aj rok 2024 priniesol nespočetné množstvo ľudských príbehov, ktoré vyžadovali pozornosť poisťovne bez ohľadu na ich charakter a závažnosť. V minulom roku MetLife vyplatila svojim klientom takmer 25 miliónov eur.
Spoločnosť MetLife popri starostlivosti o svojich klientov pomáha aj tým, ktorí to najviac potrebujú. „Už niekoľko rokov podporujeme projekty Ligy proti rakovine. Úzko spolupracujeme a podporujeme Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, ako aj organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko,“ uviedla dobrovoľníčka a vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.
Nezanedbateľnú časť aktivít poisťovňa venuje oblasti trvalej udržateľnosti. „Príkladom sú dobrovoľnícke projekty našich zamestnancov, ako čistenie prírody, správna a dôsledná separácia odpadu, sadenie stromov v našich lesoch a ďalšie. Aj vďaka nim je spoločnosť držiteľom Certifikátu zodpovednej organizácie od spoločnosti Envipak,“ dodala.
MetLife spolupracuje s rozsiahlou sieťou finančných agentov, ktorú tvorí viac ako 6.000 špecialistov na životné poistenie z celého Slovenska. Viac ako polovica z nich sú ženy. Veľká časť poradcov spolupracuje s poisťovňou viac ako desať rokov a výnimkou nie je ani dvojnásobok. Poisťovňa zároveň poskytuje svoje služby v spolupráci s najlepšími brokerskými spoločnosťami, vybranými bankovými inštitúciami. Spoločnosť už niekoľko rokov po sebe získala aj prestížne ocenenie Slovakia Superbrands Award a v tomto roku aj medzinárodný certifikát Great Place To Work (GPTW) oceňujúci výnimočnú kvalitu pracovného prostredia, ktorý je udeľovaný na základe reálnych skúseností zamestnancov.
Na slovenskom trhu MetLife pôsobí už spomínaný 30. rok. História spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny MetLife, siaha však oveľa hlbšie do minulosti. Založená bola už roku 1868 v New Yorku a počas svojej existencie pomáhala napríklad rodinám obetí havárie lode Titanic, či sa podieľala na stavbe jedného z prvých mrakodrapov - newyorskej Empire State Building. V súčasnosti sprevádza životom svojich klientov vo viac ako 40 krajinách po celom svete.
30 rokov MetLife v číslach:
• 252.500 nahlásených poistných udalostí
• 240 miliónov eur vyplatených počas celého svojho pôsobenia na slovenskom trhu
• 215.000 individuálnych klientov
• 650 spoločností v rámci Skupinového poistenia s 220.000 zamestnancami
• 529.000 prípadov, kedy poisťovňa pomohla klientom
• 140.000 konkrétnych klientov, ktorým poisťovňa pomohla v nečakanej situácii
• v čase poistnej udalosti vek najmladšieho klienta bol 81 dní, najstarší mal 90 rokov
• 88 miliónov eur vyplatených za rôzne úrazy
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
